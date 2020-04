La reestructuración incluye 21 bonos, la mayoría emitidos en los últimos 4 años

Se trata de 21 bonos elegibles en dólares estadounidenses, euros y francos bajo legislación extranjera. Del stock total de US$ 66.238 millones de deuda propuesto para reestructuración, US$ 41.548 millones corresponden a los últimos cuatro años.

Del stock total de US$ 66.238 millones de deuda externa argentina propuesto para reestructuración, US$ 41.548 millones corresponden a emisiones de los últimos cuatro años.

Los vencimientos de los bonos a canjear eran de US$ 4.500 millones en 2020, US$ 8.400 millones en 2021, US$ 8.300 millones en 2022 y US$ 6.300 millones en 2023.

Asimismo, contempla vencimientos por US$ 4.600 millones en 2024, US$ 4.500 millones en 2025, US$ 10.600 millones en 2026, US$ 8.800 millones en 2027 y US$ 9.600 millones en 2028.

Además, incluye bonos con vencimientos por US$ 3.600 millones en 2029 y US$ 4.200 millones en 2030.

Los términos de la oferta del canje de deuda pública externa fueron presentados por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante los gobernadores reunidos en la quinta de Olivos (en forma presencial o por videoconferencia).

Fuente. Télam