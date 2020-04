Recuperan 24 ambulancias abandonadas por la gestión de Vidal

No fueron pagadas y la deuda pesa sobre el actual gobierno bonaerense

La provincia de Buenos Aires recuperó 24 ambulancias que, según informaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, habían sido compradas y luego abandonadas en depósitos durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Las unidades, que nunca fueron entregadas para su uso ni pagadas, presentaban distintos grados de deterioro por el abandono. Con problemas diversos, desde eléctricos hasta de chapa, tuvieron que ser reacondicionadas. Tras la puesta a punto de la flota, cuyos arreglos le costaron al estado provincial 1.700.000 pesos, las unidades serán distribuidas para enfrentar la pandemia de coronavirus en las doce regiones sanitarias en que se dividen los 134 municipios de la provincia, priorizando aquellas donde haya más circulación del virus. De acuerdo a voceros de la cartera sanitaria, hay una investigación interna y una auditoría abierta para determinar por qué las ambulancias no fueron puestas a disposición del sistema de salud y terminaron arrumbadas y a desentrañar la maraña administrativa por la cual no se pagaron las unidades.

Desde que asumieron en diciembre pasado las nuevas autoridades sanitarias en la provincia de Buenos Aires, la cartera que comanda Daniel Gollan, viene dando cuenta del estado de abandono generalizado al que fue sometido el sistema de salud provincial por la gestión de Cambiemos. Y si la situación ya era de alarma por las deudas con proveedores, deudas con los 77 hospitales, atrasos en el programa Incluir Salud (programa nacional para quienes tienen pensiones no contributivas), un presupuesto de salud disminuido en casi dos puntos en el presupuesto total de la provincia y el faltante de vacunas, entre otros, la pandemia de Covid-19 que se cruzó ni bien asumieron puso al sistema contra las cuerdas y a los funcionarios a buscar cada recurso disponible.

En este contexto, “se hace aún más indignante ver la desidia y el abandono de recursos que tendrían que haber estado disponibles”, explicaron voceros del área que ahora pondrá en circulación las 24 ambulancias Fiat Ducato Maxicargo 2.8 que “estaban abandonadas desde 2018 en depósitos y totalmente deterioradas por el paso del tiempo y el vandalismo”. Según explicaron, la reparación de las ambulancias modelo 2017 “representa la recuperación de un patrimonio provincial abandonado de 198 millones de pesos”, que es lo que cuesta aproximadamente en el mercado una flota similar, aunque los millones que la gestión de Vidal dejó sin pagar, también representan un reclamo en puerta para la nueva administarción.

Los vehículos, que estaban en desuso y sin mantenimiento, eran parte de un lote de 50 unidades que compró la gestión de Vidal, que dejó impago e, inexplicablemente, sin distribuir en los municipios casi la mitad de las unidades adquiridas. Estas 24 ambulancias fueron rescatados de los depósitos que tiene el Ministerio de Salud en los hospitales El Dique de Ensenada y San Martín de La Plata. De acuerdo a la información del Ministerio: “19 de ellas directamente no arrancaban por el deterioro del motor y todas se encontraban totalmente dañadas en su chapa y en algunos de sus equipamientos por el paso del tiempo y la exposición al aire libre. Veinte tienen sólo el kilometraje que se les hizo cuando las trajeron de las concesionarias y cuatro tuvieron un uso mínimo, se rompieron y nunca más fueron arregladas”.

La unidades recuperadas, todas modelo 2017, entregadas en 2018, con sus respectivos kilometrajes son, de acuerdo a la patente, las siguientes: AD508LZ, 28 kilómetros; AD508LS, 60 km; AD508LR, 24 Km ; AD508 ( persiste problema eléctrico que no permite lectura); AD 508 LN, 948 Km; AD 508 LI, 176 KM; AD08KU, 28 Km; AD508KN, 2404 Km; AD 508 KM, 112 Km; AD508KK, 28 Km; AD508KJ, 128 Km; AD508KC, 44 Km; AD 508, 2404 Km; AD481MZ, 76 Km; AD481MU, 60 Km; AD481MI, 2124 Km; AD481MH, 1080 Km; AD174IL, 116 Km; AD174HZ, 16 Km; AD174HZ, 16 Km; AD174HD, 4 Km; AD174HA, 76 Km; AC403FE, 16 Km y la AD481MT, con 28 Km.

Según detallaron voceros del Ministerio, tras casi dos años paradas, los vehículos presentaban numerosos deterioros y fallas, tanto en el sistema eléctrico como en el motor y la chapa producto de los años de abandono al aire libre y la falta de uso y mantenimiento. Tras las reparaciones, las unidades, que están equipadas con bolsos de trauma, desfibriladores, bolso de vía aérea, caja de medicación, camilla y tabla de extricación (dispositivo utilizado en la extracción de víctimas atrapadas en accidentes), serán entregadas en los próximos días a los distritos sanitarios siguiendo la estrategia de combate focalizado contra la pandemia de Covid-19 que está diseñando el Ministerio.

Mientras tanto, avanzan dos investigaciones paralelas: una, para determinar por qué las ambulancias no fueron puestas al servicio del sistema de salud y las dejaron pudrir, y otra, en la Dirección General de Administración (DGA), por las irregularidades detectadas en la compra de las 50 unidades que la administración saliente dejó sin pagar pese a que le fueron entregadas y de la que sólo puso en marcha 26 unidades.

Al respecto, uno de los voceros explicó que “las ambulancias nunca se pagaron y hoy la deuda pesa sobre la nueva gestión. Las serias irregularidades alrededor de su adquisición comenzaron a fines del 2017, cuando se abrió un expediente, se facturó la compra de 50 ambulancias y se firmaron remitos desde la Provincia sosteniendo que habían sido recibidas”. Sin embargo, las ambulancias no habían sido entregadas.

“Esto fue detectado, y en 2018 se abrió un segundo expediente que intenta explicar la irregularidad, y un tercero donde se vuelven a facturar” , explicó el vocero, quien señaló que “esta serie de irregularidades hicieron que el pago se trabara y hasta hoy las ambulancias continúen impagas.”

Esta no es la primera denuncia que hace la cartera de Gollan sobre recursos sanitarios que fueron escamoteados o desguazados por Cambiemos. A poco de asumir había alertado sobre el desmantelamiento del helicóptero sanitario propiedad de la provincia de Buenos Aires que, pese a ser una nave equipada con elementos de alta complejidad, fue canibalizado para que sus piezas sirvieran de repuesto para el helicóptero gemelo que utilizaba la gobernadora.

También al comienzo de la gestión desde el Ministerio denunciaron que los trailers sanitarios que permiten hacer prevención, promoción y protección de la salud estuvieron, como las ambulancias, a la intemperie en el hospital de El Dique, donde terminaron oxidándose.

Fuente. Pagina12