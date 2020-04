Deudores no bancarios, sin protección ni piedad

Tarjetas de crédito sin facilidades y con intereses del 120%. Las deudas con tarjetas emitidas por cadenas comerciales, centros de compra o cooperativas de crédito no están alcanzadas por la refinanciación en cuotas y meses de gracia que dictó el Banco Central. Pagan tasas usurarias.

Los tenedores de tarjetas de crédito no bancarias enfrentan por estos días serias dificultades para hacer sus pagos y en caso de requerir refinanciación les cobran hasta 120 por ciento de interés anual. Se trata de plásticos emitidos por hipermercados, grandes cadenas comerciales, mutuales o cooperativas que no están alcanzados por la refinanciación automática a nueve cuotas y tres meses de gracia que tienen las tarjetas bancarias. Desde Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) pidieron al Gobierno que se incluya en este mecanismo a las tarjetas no bancarias y se habiliten los lugares de pago, como Pago Fácil y Rapipago, esenciales para hacer esos trámites.

El aumento de la informalidad y el deterioro de los ingresos en los últimos años potenció la proliferación de las tarjetas no bancarias. Las entidades más conocidas que ofrecen este tipo de préstamos son Efectivo Si, Credial, Credipaz, Carrefour, Cencosud, Centro CARD, CMR Falabella, COTO Cicsa, Italcred y Tarjeta Naranja, junto a un centenar de marcas solo para la región AMBA,según el Registro de empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra del Banco Central.

“La mayoría de la población debió recurrir al endeudamiento no sólo para adquirir bienes durables, sino para asumir gastos del consumo de productos esenciales y el pago de los servicios públicos”, explicó a este diario Pedro Busetti, titular de Deuco. Ese sobreendeudamiento es aun mayor para los sectores más vulnerables, sin acceso a la bancarización y que utilizan estas alternativas que llegan a cobrar tasas de hasta 120 por ciento anual.

Igual trato

Este lunes venció la prórroga que se aplicó sobre los vencimientos de créditos y resúmenes de tarjeta de crédito y las tarjetas comenzaron a debitar los montos. Algunos lo harán a partir de este miércoles. En el caso de no contar con los fondos para afrontar el débito o quienes elijan pagar el mínimo y refinanciar el saldo, el Central acordó con los bancos una tasa de 43 por ciento anual, tres meses de gracia y nueve cuotas fijas para vencimientos que operen hasta el 30 de abril.

Esta decisión contempla sólo a los usuarios de tarjetas de crédito reguladas por el Central y emitidas por entidades bancarias. “Debió fijarse un interés similar al que la Anses estableció para sus créditos, que es de 31,5 y 36 por ciento anual. El interés del 44 por ciento anual, sumado a la carga impositiva del 21 por ciento , terminará superando el 70 por ciento”, señala Busetti. Más de 5 millones de personas ( monotributistas, beneficiarios de planes sociales y AUH) que se encuentran endeudadas con la ANSES, fueron favorecidas por la decisión de otorgar tres meses de gracias para el pago de sus cuotas y la disminución de la tasa de interés.

Para el crédito al consumo no hay aún ninguna disposición que las ampare. “Son millones de argentinos que se encontraban endeudados en hasta cuatro ingresos mensuales, a finales de 2019 y que ahora, ven agravada su situación por los efectos del aislamiento que les impide ejercer su labor y obtener ingresos o, en el mejor de los casos, ven reducidos sus ingresos por haber reducido sus horas de trabajo”, dijo Busetti.

Dónde pagar

“Desde Deuco solicitamos a las autoridades nacionales que en forma urgente dicte una medida que establezca el mismo tratamiento que en tarjetas bancarias para los saldos impagos”, agregó Busetti. En el medio de la cuarentena estas personas no encuentran posibilidad de pagar sus resúmenes. Algunas emisoras lanzaron aplicaciones móviles para pagar el resumen con una tarjeta de débito o CBU de otro quien le pueda prestar. Pero en el caso de que en una familia no haya nadie a quien acudir, solo queda ir a pagar o discutir en los puntos de acceso.

También hubo cadenas de electrodomésticos que abrieron esta semana sus puertas para el pago de los créditos que otorgaron a sus clientes. Desde Deuco insisten en la necesidad de que los principales puntos de pago, como Rapipago o Pago Fácil, aceleren la implementación de un esquema de pagos en todas las localidades. Sin embargo, el problema es qué sucede con este segmento de la población que no tuvo ingresos durante marzo y no los tendrá en abril, y los resúmenes se siguen acumulando con tasas que duplican el capital prestado.

Desde la entidad de consumidores advierten que es un tema que deberá analizar todo el equipo económico, ya que en este segmento se involucra a cadenas comerciales, mutuales y cooperativas. No es sólo potestad del Banco Central.

Fuente. Pagina12