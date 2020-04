Coronavirus: el sexo en cuarentena: maratón de sexólogos para resolver dudas

“El chape fuerte no se termina con la cuarentena”, arengó la sexóloga Mariana Kersz. “Y eso no significa que tengas relaciones después” pero “mantiene el erotismo súper alto”, apuntó. Kersz fue una de las disertantes de la maratón de sexo que reunió entre viernes y sábado a 15 profesionales para hablar sobre la sexualidad durante la cuarentena o aprovechar la cuarentena para mejorar la sexualidad, solxs o en pareja, bajo el mismo techo o a la distancia. El evento fue convocado como “Fin de semana poco Santo”, en alusión a las Pascuas. Cada especialista se explayó durante 45 minutos, y respondió preguntas del público, en su mayoría mujeres. Trucos para una masturbación más placentera –solas o acompañadas–, sexo tántrico para ellas, recomendaciones para lograr una comunicación asertiva en la pareja, el uso de juguetes sexuales, lubricantes y otros productos de la cosmética sensorial, apps de juego para parejas, el squirt o eyaculación femenina, cómo iniciarse en el B.D.S.M., y empezar a experimentar prácticas de placer y morbo, la anticoncepción que no afecta el deseo, los ejercicios de Kegel para el suelo pélvico, y cómo hablar de sexualidad con los hijes, fueron algunos de los temas abordados.

–Estoy anotando más que en la Facu

–Tomando apuntes a lo loco.

Los comentarios, entusiastas, se sucedían uno detrás de otro. El público, que llegó en algunos de los “vivos” a superar las dos mil personas en simultáneo, agradecía. Y también, preguntaba.

El evento fue organizado por la psicóloga y sexóloga Sandra López, especialista en terapias de pareja, y miembra de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), y Francesca Gnecchi, periodista y dueña de Erotike Pink, una boutique de juguetes sexuales para personas con vulva. “Te invitamos a vivir dos días de puro sexo”, plantearon en su provocadora convocatoria. Y no defraudaron. Una de las más convocantes fue la de Gnecchi @alasparatusexualidad titulada “La revolución del autoplacer: 10 técnicas de masturbación + bonus de squirtz”.

–En esta charla vamos a hacer sexo tántrico para personas con vulva. La idea es cambiar y aprender técnicas para salir de lo que hacemos siempre, nuevas poses…–arrancó.

Algún varón del público se quejó, porque no los incluía.

–Que tomen apuntes y aprendan –sugirió otra seguidora.

Desde su casa, cada expositor fue didáctico, dejó consejos, y recomendaciones, algunas especiales para estos días de encierro obligatorio por la pandemia de COVID-19

“Tengo 29 años de pareja y en cuarentena me quiero matar”

El ciclo arrancó el viernes a las 14 con la charla de la psicóloga y sexóloga Mariana Kersz (@clinicadeparejas) que se anunció como “Parejas encuarentenadas: más es más”.

Entre las preguntas que le hicieron, surgieron dudas sobre el coronavirus y el sexo.

–En una pareja estable que está en convivencia y se cuidan, es lo mismo que dormir juntos.

Para quienes planteaban dificultades para encontrar momentos de intimidad, en estos días de encierro sin respiro, les sugirió buscar “la creatividad dentro de la casa”, para reencontrarse.

–Mirar fotos de buenos momentos compartidos, tener relaciones sin penetración, con ropa interior como cuando éramos adolescentes, crear espacios de mucho erotismo. El chape fuerte no se termina con la cuarentena y eso no significa que tengas relaciones después. Mantiene el erotismo súper alto –dijo.

Kersz, como otrxs de los profesionales que participaron del maratón de sexo, recomendaron para estimular el deseo sexual ver películas de la sueca Erika Lust, directora feminista de cine erótico.

–¿Cómo aprender a masturbarse? Nunca pude –le escribió una espectadora.

–Me da frustración hacerlo por videollamda –comentó otra.

–Tengo 29 años de pareja y en cuarentena me quiero matar –fue otro de los comentarios.

La sexóloga planteó dejar de “centrar la sexualidad en la penetración” y sugirió: Bañarse juntos, hacerse masajes… Y para que el “sexting” no se vuelva cotidiano, para amantes distanciados, recomendó leer relatos eróticos, ver videos en paralelo por streaming, algún juego on line –y el que pierde se va sacando una prenda.

También propuso no tomar “decisiones drásticas” por estos días.

–Este es un paréntesis en la vida de todos. No tomen decisiones drásticas como decir: Me quiero separar. Este es el momento de empezar a pensar cómo funciona la pareja en la cuarentena. Acompañamos, buscamos las cosas que funcionan.

Claro que en este intento de armonía no se pueden forzar situaciones donde hay violencia u otros delitos de por medio.

La importancia de la comunicación asertiva

El psicólogo y terapeuta de parejas Federico Rinaldi (@federicobrinaldi) integrante de la SASH, y coautor del libro “Enriquecimiento sexual para parejas”, abrió la charla agradeciendo a su esposa porque se ocupó de los “dos críos pequeñitos” que tienen para que él pudiera preparar la exposición.

–Es mi primera vez en un Instagram Live. Lo pensaba como un debut en una orgía –contó, con tono divertido. Y se explayó sobre cómo lograr o mejorar la comunicación sexual en la pareja “que a veces se vuelve difícil o imposible”.

Las preguntas y comentarios del público no tardaron en aparecer en la pantalla:

–Mi pareja dice que no quiere usar preservativo

–¿Por dónde empezar para hablar de un trío…?

–¿Cómo decirle a mi chongo que vaya al urólogo?

–Mi pareja sigue viendo al sexo sin penetración como la previa….

Después de dar claves para tener una “comunicación asertiva” en la pareja, Rinaldi, se refirió al momento del confinamiento social por el coronavirus.

–No es lo mismo un pareja que está en un dos ambientes o en una casa grande con jardín. No en todo momento nos vamos comunicar de la misma manera.

Sumises y dominantes

El programa incluyó también una exposición sobre Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo, seis modalidades eróticas relacionadas entre sí y vinculadas a lo que se denomina sexualidades alternativas. “Mmm … BDSM Morbos y perversiones en cuarentenas”, fue el título de la charla que dieron Ciro J. y Paula a través de @b.d.s.m argentina”. Ambos suelen dar talleres sobre el tema.

–Lo más importante es el consenso y la comunicación asertiva. Si no entendemos el consenso entre adultos y cómo comunicarnos asertivamente no va a funcionar”, adelantó Paula.

–¿Cómo convencer al otro? –fue una de las primera preguntas que recibieron.

Paula fue tajante

–La palabra convencer me hace un poco de ruido. Para que haya consenso real no tienen que haber presión. Es importante poder comunicarse con la pareja.

Ciro agregó:

–Es también importante poder expresar lo que uno quiere a la pareja con naturalidad.

Y más adelante destacó la importancia de “informarse bien” sobre estas prácticas antes de probarlas, e “ir de forma gradual”.

Varios, entre quienes seguían el vivo, preguntaron “cómo iniciarse”.

–Esto no es magia. Hay que leer, entender que no todo el mundo está dispuesto a esto –dijo Paula.

–Hay que comenzar conociendo a las personas con las que se va a practicar –indicó Ciro y aclaró que “la comunidad BDSM no es una secta y no hay ritos de iniciación”.

–Es más fácil conocer a alguien que nos guste, que nos caliente, que nos haga mover ese órgano que es el cerebro, y explorar juntos, que buscar algún grupo de BDSM para probar –siguió Paula, que dijo que ella era sumisa.

–¿Cómo me inicio? –retomó Ciro– Despacio, de a poco, con cosas que me dejen ganas de más, con cosas que dejen en una zona de confort. Después voy a buscar los extremos. Hay que empezar buscando el disfrute, el placer.

Contaron que no se necesita un elemento para empezar.

–A mí me gusta la humillación. Estas prácticas funcionan si se habla, si se pregunta ¿te gusta? ¿querés más? –aclaró ella.

Las palabras o código de “seguridad” para avisar que una práctica no le gusta a quien la está recibiendo, y cómo recuperar el cuerpo después de una sesión, fueron otros de los tópicos. También señalaron el “peligro” de permanecer contantemente en un rol por fuera de la “sesión”. “Si se sostiene 24 x 7 agota, cansa y no es sano. La asimetría de poder es tan grande y no sabés si estás porque querés o tenés temor de salir de ese rol”, señaló Paula.

Secretos de la juguetería sexual

Los juguetes sexuales llegaron a través de Mariela Tesler @marietesler, sex coach.

–No esperes que todo el placer venga del otro –planteó. Y propuso a la audiencia que pruebe acariciándose con un peine, con plumas, o con algún aro suave, para “empezar a sentir” y no exactamente a “excitarse”.

La clave, sugirió, es empezar a destrabar la cabeza, la pelvis, bailando, acariciándose los pechos, para despertar el placer.

–Para quienes están solos o solas en esta cuarentena aprovechen la juguetería para conocer lugares de su cuerpo, también mirarse la vulva con un espejo. Todos tenemos un mapa erótico distinto.

Habló de cómo llevar el “vibra” a la relación y reafirmó que “la sexualidad tiene que ser un disfrute para lxs dos”. Dio especificaciones sobre la “cosmética sensorial” que incluye “feromonas”: no son “mágicas pero los aromas son muy poderosos”, aclaró. Sugirió preparar el ambiente, con una play list, velas, aromas.

–Si en la cuarentena no tienen ganas, no tengan relaciones. Busquen otros placeres, acaríciense con una pluma, compartan un juego, música, hay aplicaciones con retos para parejas, hagan un tuti frutti sexual.

Eyaculación femenina

Gnocchi, una de las organizadoras de esta maratón sexual, habló sobre sexo tántrico para personas con vulva. Propuso también mirarse con un espejito la vulva mientras se masturban “para ver cómo va cambiando” y señaló como un beneficio del autoplacer, el aumento del deseo. Sugirió movimientos y formas de usar los dedos, habló también de los vibradores o “alegradores”.

–Hoy se practica. ¿quién me cuida los pibes? –escribió en los cometarios una seguidora, mientras Gnocchi daba más precisiones sobre el autoplacer.

–¿Quién más se está tocando durante el vivo? –preguntó otra y varias mujeres del público respondieron con el emoticon del dedito para arriba.

La charla cerró con explicaciones para llegar a un “squirt”, como se conoce a la eyaculación femenina. Recomendó posiciones, y formas de estimularse el clítoris, aunque aclaró que en muchos casos, por más que lo intenten “no a todas le sale”.

–O sea que si hacemos esto cumplimos con los ejercicios de la cuarentena –escribió otra seguidora, divertida.

Todavía quedaban algunas charlas más en la noche del viernes y toda la grilla del sábado. Entre otras temáticas, se habló del deseo y las fantasías, el sexo anal, los ejercicios de suelo pélvico, cómo hablar de sexualidad con niñes, el problema de la eyaculación precoz, las dos caras de la ansiedad como aliada y enemiga del sexo, las relaciones abiertas y una mirada astrológica sobre la sexualidad y los vínculos. La agenda fue bien variada y completa. Dejó enseñanzas, y seguramente, muchas ganas.

Fuente. Pagina12