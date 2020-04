El ciclo 2020: “Este año está garantizado, no hay manera de perderlo”

El reinicio de clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires es aún un tema no resuelto, dependiendo de la situación epidemiológica de nuestro país, cuya población cumple la cuarentena obligatoria tras la declaración de la pandemia de coronavirus.

En cuanto a la posibilidad de que se pierda el ciclo lectivo, el ministro de Educación de la Nación aseguró que de ninguna manera se perderá el ciclo lectivo, evaluando que “este año está garantizado, no hay manera de perderlo, tenemos la incertidumbre de en qué momento se va a volver a las clases, pero sí sabemos que es fundamental en eso lograr entre los dos años lectivos, el 2020 y el 2021, y en eso estamos trabajando”.

El funcionario explicó que “tras la declaración de la cuarentena “empezamos a implementar un programa, que se llama Seguimos Educando, con distintas herramientas para intentar generar una mayor continuidad pedagógica, sabiendo que la escuela es irreemplazable como lo es el rol del maestro y la maestra, y que transitamos un Argentina profundamente desigual. Y esa desigualdad la vemos reflejada también en el capital educativo y en el acceso a determinados bienes tecnológicos para colaborar en el proceso de continuidad pedagógica”.

“Intentamos, a partir de la segunda etapa, que comenzó el miércoles pasado, el desafìo de escolarizar, para que ayude a organizar a las familias. Por eso las herramientas tienen una agenda en común, con actividades, con recursos, con ejercicios, con material de estudio. Y también se observa en los casi 7 millones de cuadernos que estamos distribuyendo en todo el país”, agregó.

Trotta mencionó que “esos cuadernos dialogan con los siete programas de televisión, que son de dos horas cada uno, que están en la TV Pública, en Paka-Paka, Encuentro, y se repiten en emisoras privadas, cooperativas, universitarias, provinciales. Y, al mismo tiempo, tenemos 7 horas de radio dnde un conductor, una maestra o un maestro llevan adelante el trabajo del aula en el hogar. Además del portal Seguimos Educando, en el que se navega gratuitamente desde los celulares”.

Acerca de la preocupación de muchas familias para hacer frente al pago de cuotas en colegios privados, el titular de la cartera educativo expresó que “en un encuentro que tuvimos con las instituciones privadas planteamos que debe primar la solidaridad, la del diálogo entre las instituciones y las familias, que no puede haber abusos en esta situación, que por la cuarentena hay muchas familias que no están pudiendo garantizar sus ingresos, y a partir de eso logramos una serie de compromisos asumidos por las cuatro cámaras para poder diferir los pagos sin cobrar intereses, incluso poner en movimiento algún plan de becas en esta situación extraordinaria y, al mismo tiempo, eliminar de las cuotas muchos aspectos extraescolares que permitan aliviar a las familias. Pero también siendo claros en pedir que aquellas familias que puedan pagar la cuota lo sigan haciendo, porque no solamente es ser solidario con la institución para que pueda enfrentar el pago de salarios, sino que también va a permitir que las instituciones puedan desplegar todas estas políticas para contener y acompañar a las familias que no tienen sus ingresos garantizados”.

Fuente: La Tecla