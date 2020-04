Colegios privados no aumentarán las cuotas ni cobrarán moras

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió este miércoles por videoconferencia con representantes de los colegios privados de todo el país en el marco de la suspensión de las clases presenciales por el avance del coronavirus. El ministerio recomendó congelar aranceles y no cobrar servicios accesorios. Fuentes de la cartera educativa indicaron, que “fue una muy buena reunión” y que el jueves en el transcurso de la tarde difundirán el documento de recomendaciones final, consensuado por todas las partes, porque también tiene que verlo el Consejo Federal de Educación. “Una vez que esté ese documento se van a comunicar las medidas concretas”, aseguraron.

Dentro de las cuestiones que abordaron, fuentes del ministerio explicaron que “se puso sobre la mesa que no es correcto que haya aumentos en las cuotas en medio de este momento tan particular; tampoco que se cobre una mora o intereses a alguien que se retrasa en el pago; o cobrar el servicio de comedor completo cuando no se está brindando ese servicio”. Luego expresaron que “se hablaron cuestiones básicas para llegar a consensos amplios”, y destacaron el compromiso de las escuelas para colaborar con la realidad particular de cada familia, teniendo en cuenta también el contexto en cada una de las 24 jurisdicciones”.

Trotta explicó, a través de un comunicado, que “en la reunión primó una mirada común y colectiva de solidaridad que nos compromete como sociedad a garantizar el derecho a la educación, entendiendo la difícil situación que atraviesan las economías familiares en momentos de aislamiento obligatorio. Pero también es importante comprender la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y el pago de los salarios del personal docente y no docente”.

“Durante la reunión se trabajaron cuestiones generales para intentar buscar los consensos más amplios posibles. Se llevó a cabo un diálogo muy fluido y los representantes de las cámaras que representan a los colegios privados se mostraron totalmente solidarios y abiertos a participar de las medidas atendiendo, obviamente, las realidades distintas de cada jurisdicción, con respecto a matrícula, cantidad de colegios, y las condiciones particulares de cada institución”, aseguraron desde el ministerio.

El titular de la cartera afirmó que “es importante destacar el rol de las maestras y maestros que sostienen el vínculo y los procesos de aprendizaje de su alumnado aún en este contexto”, y subrayó que “debemos garantizar el derecho a la educación entendiendo la realidad de cada una de las 24 jurisdicciones”. Para finalizar, el ministro resaltó que “contamos con la sensibilidad y responsabilidad de las instituciones educativas de gestión privada, entendiendo que a partir de la solidaridad y el esfuerzo compartido podremos transitar esta emergencia”.

Participaron del encuentro virtual representantes de la Junta coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP), del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CAIEP), del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires y (AIEPBA/JUNEP), y de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa del Consumidor. También estuvo presente en la videoconferencia el jefe de Gabinete, Matías Novoa Haidar.

