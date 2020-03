Pymes piden mayor esfuerzo de los bancos

El Gobierno garantizará la totalidad de los créditos que otorguen los bancos a pymes para el pago de salarios. La línea de financiamiento por el equivalente a una nómina salarial de una empresa se lanzó formalmente el jueves, pero los bancos demoraban la puesta en marcha exigiendo que el Estado responde por esos préstamos en caso de incumplimiento. Luego de un fin de semana de discusión con representantes de la banca, el Ministerio de Desarrolló tomó la decisión de garantizar hasta el 100 por ciento de esa línea para pequeñas y 25 por ciento para medianas, para destrabar la situación y que se ponga en marcha el financiamiento dada la cercanía de la fecha de cobro para trabajadores. Las cámaras pymes exigen que la banca también haga su aporte de “ganar menos” en el actual contexto de Emergencia Sanitaria.

La semana pasada se descongeló el clearing para la operación de cheques y esto zanjó posiciones entre quienes lograron cobrar el documento en cartera y los que emitieron, pero por la situación no tenían los fondos para enfrentar el compromiso asumido. Según cifras del sector pyme, la cantidad de cheques rechazados en los primeros dos días de operaciones se ubica entre el 10 y 20 por ciento, muchos de ellos con destino al pago de salarios. Desde el Central aseguran que no hay información parcial y que se conocerá con el cierre de mes.

La retienen

Acelerar la apertura de esa operatoria, originalmente iba a ser mañana, tuvo que ver con liberarla para el pago de salarios. Sin embargo, muchas pymes hoy, en el actual contexto de cuarentena, no tienen capacidad de afrontar el pago de salarios. Es por eso que el Banco Central lanzó una línea a 12 meses con tres de gracia a una tasa de 24 por ciento anual hasta el equivalente al 100 por ciento de la masa salarial de la empresa. Para esto se liberó a los bancos de encajes (que estaban inmovilizados a tasa cero) lo que permitiría poner a disposición del sistema 350.000 millones de pesos para el sector.

Sin embargo, los bancos no habilitaron esa opción y generaron un fuerte rechazo del sector pyme, quien se encuentra en la encerrona hasta el día de pago de los salarios argumentando que no estaban dispuestos a asumir mayores riesgos. Desde las cámaras empresarias de la provincia de Buenos Aires instaron a los bancos a “hacerse eco de esta situación y a cumplir con lo dispuesto por el BCRA y el Gobierno nacional”. La Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino denuncian que “el esfuerzo aportado por el Estado, las pymes y los trabajadores no es compartido equitativamente con los bancos y las grandes empresas”.

Durante reuniones virtuales entre representantes del las asociaciones bancarias con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se acordó que el Estado sea el garante, como en otros sectores. “El Ministerio garantiza el 100 por ciento de los creditos a las pequeñas y el 25 por ciento de los créditos a las medianas”, explicaron desde la cartera de Desarrollo Productivo. Se garantizarán a través del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), un fideicomiso que otorga respaldo a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades económicas o productivas en el país.

Pasos a seguir

Los bancos recién este lunes pusieron activa la líneas de crédtio. Las pymes deberán completar la solicitud del crédito incluyendo el detalle de la nómina de empleados (formulario 931 de AFIP) y enviarla al banco. La entidad bancaria se pondrá en contacto a fin de comunicarle los pasos a seguir para su instrumentación.

El crédito se tramita en el banco donde ya es cliente y a través del cual se les abona a sus empleados las cuentas sueldo. El banco chequeará la información recibida y podrá solicitarle información adicional a fin de realizar el análisis del crédito a otorgar a la PyME. Los bancos deben proveer atención virtual a través de sus canales comerciales habituales o instrumentar las vías en caso de que se mantengan cerradas las sucursales.

Podrán acceder todas las MiPyMEs que se encuentren inscriptas en el Registro PyME del Ministerio de Desarrollo Productivo. El FOGAR del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación otorgará a las entidades financieras las garantías para que las Pymes puedan acceder a los préstamos otorgados. Para las empresas medianas pertenecientes a los tramos 1 y 2, se les dará una garantía del 25 por ciento del capital otorgado por la entidad financiera y para las micro y pequeñas empresas, incluidos los monotributistas, se les otorgará un aval del 100 por ciento del capital aprobado por el banco.

El representante legal de la PyME se constituye en fiador del préstamo, a través de documentos electrónicos (declaración jurada). El monto máximo es hasta el total de la masa salarial bruta de la empresa. También la línea permitirá la cobertura de cheques de pago diferidos. Las empresas deberán completar un formulario, que será presentado a las entidades bancarias a la hora de iniciar la solicitud. Además, deberán contar con el certificado MiPyME, cuyo trámite se inicia en la web de AFIP y es otorgado vía electrónicas desde la página Web del Ministerio de Desarrollo Productivo: https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrarse-como-pyme/registrar-una-pyme.

