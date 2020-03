Los puertos solo recibirán buques que traigan insumos esenciales

Gremios portuarios anunciaron que a partir de hoy no amarrarán buques que no hayan cumplido con la cuarentena y que por lo tanto “quedarán paralizados todos los puertos del país” . Sin embargo, establece una excepción para barcos que “traigan insumos indispensables para la salud pública”.

El comunicado, emitido por el, de, justifica la medida en “la propagación exponencial a nivel mundial del(más conocido como)” y en el “pleno cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los distintos Gobiernos Provinciales, entre otras el aislamiento obligatorio (cuarentena)”.El escrito especifica que “a partir del día de la fecha, no se tomaran cabos ni se realizaran ingresos en ningún puerto de nuestro País, a todo buque que no haya cumplido con la cuarentena (14 días) desde el ultimo puerto de zarpada, ya sea en navegación o fondeados y proveniente del exterior.”"Esta determinación No tiene otro propósito que colaborar con lasen la lucha contra la pandemia declarada por la“, continúa el envío, y agrega que deben generar en sus trabajadores “todas las garantías posibles en salvaguarda de su salud, LO QUE REDUNDARA EN LA SALUD PUBLICA EN GENERAL” (sic).

Por último, deja establecida la excepción mencionada para aquellos buques que traigan insumos clave para la salud: “Dejando en claro que nuestra fuerza de trabajo estará disponible para atender esos buques, que aún NO cumpliendo ese periodo, traigan al país todo tipo de insumos, mercaderías, etc, indispensables para la salud pública y el funcionamiento de los servicios esenciales. Adoptando en estos casos particulares, todas las medidas preventivas que garanticen la salud de los trabajadores.”

El comunicado completo de los gremios:

QUEDARÁN PARALIZADOS TODOS LOS PUERTOS DEL PAÍS SALVO AQUELLOS BUQUES QUE TRAIGAN INSUMOS INDISPENSABLES PARA LA SALUD PÚBLICA

Los gremios, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo en su conjunto, informan que a raíz de la propagación exponencial a nivel mundial del COVID-19 (más conocido como coronavirus), y en pleno cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los distintos Gobiernos Provinciales, entre otras el aislamiento obligatorio (cuarentena), hacemos saber que a partir del día de la fecha, no se tomaran cabos ni se realizaran ingresos en ningún puerto de nuestro País, a todo buque que no haya cumplido con la cuarentena (14 días) desde el ultimo puerto de zarpada, ya sea en navegación o fondeados y proveniente del exterior.

Esta determinación No tiene otro propósito que colaborar con las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional en la lucha contra la pandemia declarada por la O.M.S. Entendiendo que, como primer eslabón en esta lucha se encuentran los trabajadores expuestos a trabajos esenciales, este es el caso de nuestros representados a los cuales debemos generarles todas las garantías posibles en salvaguarda de su salud, LO QUE REDUNDARA EN LA SALUD PUBLICA EN GENERAL.

Dejando en claro que nuestra fuerza de trabajo estará disponible para atender esos buques, que aún NO cumpliendo ese periodo, traigan al país todo tipo de insumos, mercaderías, etc, indispensables para la salud pública y el funcionamiento de los servicios esenciales. Adoptando en estos casos particulares, todas las medidas preventivas que garanticen la salud de los trabajadores.

Fuente. BAENegocios