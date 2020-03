La trivia para que los chicos aprendan sobre la dictadura en cuarentena

La conmemoración del 44° aniversario de la última dictadura cívico militar no escapó a la lógica lúdica que, en tiempos de cuarentena obligatoria para prevenir la propagación del coronavirus, ganó gran parte de las conversaciones de Whatsapp los últimos días. A los juegos de adivinanzas a partir de dibujos y la original combinación de emojis para representar nombres de jugadores de diversos clubes, canciones o bandas de rock, se sumó la Comisión Provincial por la Memoria con una trivia virtual de 30 preguntas vinculadas con aquel hecho que fundó una de las épocas más oscuras de la historia nacional.

“Jugá con tus hijes, estudiantes, amigues”, invita el organismo bonaerense con base en La Plata que distribuyó de manera virtual el juego en línea que creó hace algunos días llamado 30 Preguntas por la Verdad, la Justicia y la Memoria.

La lógica de la propuesta es como cualquier trivia: son 30 preguntas sobre el último golpe de Estado, la lucha de los organismos de derechos humanos y algunos hitos en el camino de cuatro décadas de Memoria, Verdad y Justicia con opciones de respuestas posibles y un tiempo estipulado para responder cada una.

A mayor rapidez en la respuesta correcta, más puntos suma cada jugador, que al iniciar su turno se conecta con todes quienes estén jugándolo en el mismo momento desde sus casas. Además, el juego ofrece algunos beneficios especiales, como la duplicación de puntos, la suspensión del tiempo para responder alguna pregunta y la posibilidad de responder de manera correcta alguna que haya sido errada.

Para jugar no hay más que hacer click en este link que lleva a una plataforma con la propuesta, que no requiere registrar dato alguno. Desde la CPM, no obstante, invitan a completar el cuestionario y compartirlo.

Fuente. Pagina12