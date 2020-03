Analizan repetir el bono a monotributistas en mayo

La ayuda que dará el Gobierno a este sector ”“, y también se está trabajando en alternativas para quienes no estén bancarizados y precisen percibir ese beneficio, sostuvo en una entrevista con Radio 10.

Sobre la forma de acceder a este bono, explicó: ”Quienes ya están inscriptos en la Anses no deberán hacer ningún trámite y, los que no lo están, no tendrán que acercarse a oficinas para ningún trámite presencial sino llenar unos pocos datos personales e indicando CBU bancario en la web, que en muy pocos días estará operativa”.

También precisó que ”habrá 10 días de plazo” para inscribirse y que, “en el lapso de una semana, tendrán acreditado el dinero en sus cuentas” todos los beneficiarios del bono anunciado ayer en conferencia de prensa en la Residencia de Olivos.

Fuente. BAENegocios