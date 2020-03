Memoria, Verdad y Justicia en tiempos de coronavirus

La cuarentena total que rige desde las 00 horas del viernes por el avance del coronavirus confirmó la decisión que tomaron los organismos de derechos humanos la semana pasada, cuando a modo de prevención solo se aconsejaba el distanciamiento social de suspender la movilización que cada 24 de marzo gana las calles de todo el país para homenajear a los 30 mil desaparecidos que dejó el terrorismo de Estado. Este martes, y por primera vez, el encuentro cuerpo a cuerpo, los abrazos y los gritos de “30 mil compañeros detenidos desaparecidos ¡presentes ahora y siempre!” se trasladarán a la virtualidad de las redes sociales, por donde Madres, Abuelas, Hijos y Familiares, entre tantos otres referentes del movimiento de derechos humanos, invitan a la ciudadanía a compartir fotos diferentes modos de hacer memoria. El discurso que cada año leen desde la Plaza de Mayo, después de marchar por la Avenida de Mayo, en esta ocasión será transmitido a través de internet y por televisión.

“Este 24 de marzo, sin marcha pero con memoria”, sostiene el breve video que muestra a mujeres, hombres y niñes armando pañuelos blancos con telas y servilletas, dibujándoles consignas, colgándolos de balcones y ventanas con el que los organismos que integran la Mesa Nacional de Derechos Humanos convocan a participar del “Pañuelazo blanco”, la manera que idearon para hacerle frente a la cuarentena que impide la manifestación callejera y la conmemoración en Plaza de Mayo del 44 aniversario del último golpe de Estado.

En el contexto de la emergencia sanitaria por la expansión de la pandemia generada por el Coronavirus “hemos sentido la obligación ciudadana de cumplir con las normas establecidas por el Gobierno Nacional y suspendimos la realización de la histórica marcha y el acto en la Plaza de Mayo. Sin embargo, nos manifestaremos junto a nuestro pueblo enarbolando bien alto los pañuelos blancos”, apuntaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos Detenidos por Razones Políticas e Hijos Capital, entre otros organismos, desde la convocatoria lanzada días atrás.

La actividad propone la visualización del pañuelo blanco “como símbolo de lucha”, como lo explicaron desde Hijos Capital hace una semana a este diario . La idea es que la gente lo cuelgue en los balcones y puertas, lo pinte en paredes, se saque fotos con él o se filme y luego comparta esas imágenes a través de Twitter bajo el hashtag “PañuelosConMemoria”, que estará activo desde principio a fin del 24, para hacer “viva nuestra presencia en esta Jornada de Memoria, Verdad y Justicia”. En cuanto al discurso que usualmente leen en la Plaza de Mayo al culminar la movilización, será trasmitido por internet a las 19.30, en la voz de referentes de cada organización, tal como suele suceder cada 24. La señal online podrá ser retransmitida por los canales de televisión que así lo deseen.

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que comunicó su decisión de posponer la convocatoria a marchar el 24 de marzo producto de la pandemia del coronavirus a principios de esta semana, dará una conferencia de prensa ese día en la que leerán el documento que, al igual que los organismos que integran la Mesa Nacional, suelen leer en la Plaza.

La iniciativa del “Pañuelazo Blanco” será federal, luego de que organismos de diferentes partes del país se sumaran a la convocatoria. En algunos lugares, como Córdoba, le dieron una vuelta de tuerca. Los organismos provinciales, la Comisión por la Memoria, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y los Sitios de Memoria cordobeses propusieron que la visualización de los pañuelos blancos sea a las 18, hora en la que allí suele comenzar la manifestación 24 tras 24, y esté acompañada por el grito “bien fuerte” de “30 mil compañeres detenides desaparecides ¡presentes ahora y siempre”.

Desde la regional Escobar Campana Zárate de Hijos propusieron “sostener la memoria con acciones protegidas” e invitaron a que quien lo desee se filme contando el significado personal de memoria, Verdad y Justicia o qué le diría a los “jóvenes que seguimos buscando” en relación a los nietos que aún no recuperan su identidad; entre otras consignas. También se sumaron a la acción impulsada por otras regionales, como la de La Plata, que bajo la consigna “hay manifestación posible cuando hay memoria”, ofrecieron a través de su página de Facebook dos archivos fotográficos para que quien lo desee descargue de allí la o las imágenes de desaparecides, la peguen en la puerta de sus casas y la compartan a través de las redes sociales con los hashtags #MemoriaVerdadJusticia, #FotoXLaMemoria, #44Años y #24Marzo. “Nuestros cuerpos este 24 no saldrán a la calle, pero, el fuego de la memoria no se apaga y los #30Mil estarán presentes como bandera en nuestros corazones”, sostuvieron desde la convocatoria.

La radio es el medio elegido por la Asociación Madres de Plaza de Mayo para trasladar la conmemoración por el Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia luego de que el colectivo dirigido por Hebe de Bonafini decidiera, así como el resto a lo largo y ancho del país, suspender la movilización callejera hacia la Plaza. En homenaje a les 30 mil desaparecides, pero también a modo de mensaje público ante la pandemia del coronavirus, las Madres decidieron “hacer hincapie en la vida y no en la muerte” durante la jornada en la que a través de la AM530 “Somos radio” y Radio Caput, entre otras emisoras, transmitirán el discurso de Hebe y mensajes que “honren la lucha” de las víctimas del terrorismo de Estado.

Pero no solo habrá actividades el 24 de marzo. Desde el Espacio Memoria que funciona en la Escuela de Mecánica de la Armada, el centro clandestino más grande de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los más del país, convocaron a un “proyectorazo” a modo de vigilia a realizarse la noche del 23. “Te invitamos a homenajear a los 30 mil detenidos desaparecidos y la lucha de los organismos de Derechos Humanos en las paredes de tu ciudad”, reza la convocatoria que echaron a correr a través de redes sociales. La iniciativa pone a disposición una serie de imágenes e invita a quienes posean una laptop y un proyector a que las compartan desde patios, terrazas y ventanas que den a la vereda en espacios públicos como paredones de edificios, techos y casas. Luego, propone que el resultado de ese “proyectorazo” sea multiplicado a través de los canales de Twitter, Facebook e Instagram del Espacio Memoria

Fuente: Pagina12