Suspenderán los cortes de luz, gas y agua por falta de pago

El Gobierno dictará un decreto para impedir que las empresas corten los servicios de luz, gas y agua por falta de pago, según trascendió en fuentes de la Casa Rosada. La medida sería tomada en auxilio de todos los usuarios afectados por la crisis sanitaria que originó la pandemia del coronavirus y por el tiempo que dure la emergencia.

La resolución está siendo estudiada en la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Desarrollo productivo, donde se analiza si se aplica para las primeras categorías residenciales, habitualmente los de menores ingresos, si exceptúa a las más altas o si tendrá un carácter universal para todos los usuarios.

La medida no alcanzaría a las empresas telefónicas, como ya se ha hecho en otros países. En España, por ejemplo, no pueden cortar el servicio residencial, para no limitar la comunicación entre los afectados ante la crisis sanitaria.

Tampoco está decidido si se prorrogarán o se dará facilidades a los usuarios de los servicios públicos, especialmente a quienes se ven restringidos sus ingresos por la crisis para pagar las facturas de los servicios públicos.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva congeló las tarifas de electricidad y gas para todo el país hasta junio del 2020.

El artículo 5 establece el mantenimiento por 180 días de las tarifas de electricidad y recientemente el presidente Alberto Fernández salió a desmentir a los ministros que habían anticipado que habría un ajuste en el segundo semestre.

Fuente. BAENegocios