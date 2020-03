Cuarentena financiera: Postergan plazos para pagar tarjetas y préstamos

El Banco Central dispuso que los vencimientos de compromisos con entidades financieras que se registren entre el 20 de marzo y el 31 de este mes (inclusive) pasen al primero de abril. Esto significa que postergan el plazo para pagar las tarjetas y las cuotas de préstamos que vencen durante la cuarentena obligatoria que estableció el Gobierno para contener los contagios de coronavirus. Así fue establecido en la comunicación A6942, enviada por el organismo a las entidades financieras este viernes, en donde además detalla cómo será la operatoria del sistema durante la emergencia sanitaria.

En principio esto no impactará en la mayoría de las personas que realizan consumos con tarjeta de crédito, dado que el período de cuarentena cae a fin de mes, donde suelen llevarse a cabo los cierres, mientras que los vencimientos se dan los primeros días de cada mes. “La mayoría de los bancos no te dan los vencimientos a fin de mes porque la gente ya no tiene plata, igualmente el cierre y el vencimiento suele venir dado, aunque el consumidor también puede pedir el cambio si quisiera”, explicó a este diario el consultor tributario Sebastián Domínguez.

Por ende, la determinación del Banco Central no va a impactar tanto en el pago de los resúmenes de la tarjeta, pero si en las personas que hayan tomado préstamos. “Cuando tomás un préstamo, en general la cuota vence a los 30 días del día en que lo tomaste, y así sucesivamente, entonces si lo tomaste entre el 20 y el 31 de un mes, una de las cuotas va a vencer en el plazo de la cuarentena”, agregó. En este punto, Domínguez resalta un punto clave: muchos de los préstamos solicitados a entidades como las fintech son realizados por personas que no están bancarizadas, por lo que realizan el pago de las cuotas en efectivo en el banco o en una oficina.

“Como están cerradas las sucursales de los bancos y la gente no puede andar por la calle, prorrogan el vencimiento de las cuotas para abril, cuando termine la cuarentena, porque si no hay gente que no va a poder cancelarlo, le pueden llegar a cobrar intereses altísimos o pasarlos al veraz”, destacó. Además, hay personas que quizá no tengan plata en la cuenta porque cobraron un cheque y no llegaron a depositarlo. “Atendiendo a esta situación, las entidades que no estén alcanzadas por la disposición del Banco Central también deberían establecer estas prórrogas”, opinó el tributarista.

La comunicación que realizó el organismo que preside Miguel Ángel Pesce dispone que entre el 20 y el 31 de marzo, plazo en el que se extiende la cuarentena obligatoria, las entidades financieras y cambiarias no podrán abrir sucursales para atención al público. Pero si podrán prestar servicios que usualmente se realizan en forma remota, como la constitución de un plazo fijo u operar en el mercado de cambios. Además, los bancos deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que haya efectivo en los cajeros automáticos.

Fuente. Pagina12