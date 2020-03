Kicillof puso en marcha el primer Centro de Emergencia para la pandemia

“Hoy en José C. Paz se puso en marcha el primer Centro de Emergencia para la pandemia de coronavrus, agregando camas y capacidad de atención”, destacó el gobernador Axel Kicillof tras realizar una recorrida por el nuevo espacio inaugurado en el Hospital Rubén Capoletti de esa localidad.

“Hay que prepararse para algo que todavía no se conoce mucho, un enemigo invisible. Todo el sistema sanitario de la Provincia trabaja para tomar medidas de prevención, evitar contagios y lograr que las internaciones avancen lo más lentamente posible”, expresó.

El mandatario provincial aseguró que “se emplean todos los recursos y capacidades del Estado para dar respuesta. Decretamos la emergencia sanitaria, suspendimos las clases, otorgamos licencias a personas vulnerables y reasignamos partidas presupuestarias para acelerar obras en centros de salud. Tenemos 730 camas de terapia intensiva, pero hay una ocupación natural por otras enfermedades. El sistema está en su capacidad habitual, debemos generar nuevas instalaciones, más material humano y mayor cantidad de camas”, apuntó kicillof.

Por último, al igual que el presidente Alberto Fernández, el gobernador pidió a la población responsabilidad y solidaridad para afrontar el coronavirus. "Cuando se dieron las licencias, esperábamos que la gente se quede en la casa, pero si se van de vacaciones no sirve; el sálvese quien pueda nos conduce a los peores lugares. Hay un fin de semana largo y vamos a tomar medidas conjuntas con los intendentes porque no esperábamos que la gente se vaya de vacaciones", finalizó.

Fuente. Tiempo.ar