Paquete económico para frenar la recesión: créditos, precios de referencia y baja de impuestos

El Gobierno anunció este martes, una serie de medidas, entre ellas créditos a baja tasa, fiscalización de precios y baja de impuestos, para mantener la actividad económica, afectada por las restricciones sociales adoptadas ante la pandemia por el Coronavirus.

El Gobierno anunció hoy un paquete de medidas extraordinarias para enfrentar los efectos económicos del coronavirus, entre las que se destacan la concesión de créditos a tasa baja, la fiscalización de precios y la baja las contribuciones patronales para los sectores más afectados por la pandemia.

Los anuncios a apuntan a sostener la actividad económica, afectada por las restricciones adoptadas para frenar el contagio del coronavirus.

“Anunciamos estas medidas para garantizar el trabajo y el abastecimiento” dijo esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una conferencia de prensa que brindó en Casa de Gobierno junto al titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Guzmán anunció que se eximirá “el pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la emergencia”, entre los que citó a sectores vinculados al turismo y al espectáculo.

Además, “se ampliará el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria”, agregó el funcionario.

El titular de del Palacio de Hacienda destacó que “se reforzará el seguro de desempleo” además de que se otorgará un pago extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) por $3100″, entre otros paliativos.

Guzmán también anunció que se relanzará el Plan Procrear “para impulsar el sector de la construcción y hacer posible la compra o refacción de hogares, inclusive pequeñas obras, como la compra de pintura o revoques”.

Por su parte, Kulfas destacó que para garantizar el abastecimiento en medio de las medidas restrictivas para combatir el coronavirus “se establecerán precios máximos por 30 días, prorrogables, para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos”, que tomarán como parámetro los valores existentes al 6 de marzo pasado.

“Hubo aumento oportunistas, un termómetro eléctrico aumento su precio al triple en una semana”, advirtió Kulfas como ejemplo de la especulación.

Ante esta situación “se incrementarán las tareas de inspección con la incorporación de verificadores” de diferentes dependencias públicas, como la AFIP, y a través de convenios con los municipios.

Esta mañana, en diálogo con FM Metro, el presidente Alberto Fernández aseguró que su gobierno irá “contra los especuladores” que “aumenten indebidamente los precios del pan, la leche, las verduras, los barbijos, el alcohol en gel y el termómetro”.

“El riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie”, sostuvo el Presidente, quien remarcó que “impiadoso” e “inflexible” frente a ese tipo de comportamiento.

“Después no me digan que puse el aparato del Estado en contra de nadie. Lo estoy usando en favor de la gente. Sepan que no voy a tolerar a los pícaros, a que un número mínimo de vivos nos tome por bobos”, indicó.

Kulfas, en la rueda de prensa, dijo que para garantizar el abastecimiento “se solicitará a las industrias productoras de alimentos, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos, equipamiento e implementos médicos que aumenten su producción para afrontar el crecimiento de la demanda”

Precisó que el uso de capacidad instalada de las empresas está en torno al 60% , por lo que tienen margen para aumentar la producción sin repercutir en los precios.

El ministro de Desarrollo Productivo también anunció la puesta en marcha de una serie de líneas de créditos blandos por un monto total de $350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura.

Una línea será por $320.000 millones que permitirá proveer capital de trabajo a las empresas a tasas preferenciales por 180 días “con tasa de interés fija del 26% anual”.

Además se darán otros $25.000 millones a través de créditos del Banco de la Nación Argentina a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos.

A esto se sumarán otros $8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de teletrabajo y $2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en parques industriales, con recursos del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Kulfas anunció también que se renovará el programa Ahora 12 por un plazo de seis meses y habrá una expansión hacia compra on-line de productos nacionales, con énfasis en las pymes.

Estas medidas se suman a otras anunciadas más temprano por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, que contemplan el pago extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) por $3100, junto con mayores plazos para el pago de créditos contraídos con la Anses.

Además, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán por única vez un bono de $3.000.

Según la Anses, estas medidas alcanzarán a un total de 9.006.044 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Fuente. Télam