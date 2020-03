Monte Hermoso decretó el cierre de todos los comercios hasta el 25

La medida comunicada por el intendente Alejandro Di Chiara, establece por decreto, que será desde las 00:00 horas de este miércoles 18 hasta el 25 del corriente.

La decisión se hace extensiva a los rubros hotelero, inmobiliario, gastronómico, de indumentaria; quioscos, casas de pesca, librerías, mercerías, y otros como así también ferreterías, corralones, etc.

Sólo funcionarán farmacias, mercados, almacenes, verdulerías, carnicerías, expendio de combustible y guardias elementales de servicios públicos.

Desde la comuna advirtieron que habrá severas multas y clausura inmediata para quienes no cumplan con esta reglamentación.

Durante la conferencia de prensa de este martes, Dichiara estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Hernán Arranz; de Salud, doctor Jorge Busca; Legal y Técnico, doctor Mariano Prieto; y el presidente del Concejo Deliberante, César David Quintana.

El endurecimiento de la postura del municipio a cargo de la ciudad balnearia surge luego del polémico éxodo turistico que tomara trascendencia publica el lunes, cuando comenzaron a circular por las redes sociales las imágenes de cientos de vehículos con turistas, que triplicó el ingreso habitual a Monte Hermoso.

El jefe comunal indicó que, ante esa situación, desde la comuna se comenzaron a realizar controles en el ingreso de la ciudad.

Y a partir de esto de parar a cada uno de los autos, de tomarle la temperatura a cada uno de los integrantes, y de pedirles que completen una declaración jurada, se dio el hecho de que muchos autos se fueron acumulando uno al lado del otro y se hicieron colas de 3 kilómetros, casi 4, y esa fue la imagen que circuló”, indicó.

El mensaje del Presidente.

“Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse”, escribió el Presidente en referencia a un artículo donde se indicaba que cientos de turistas se dirigían a la localidad de Monte Hermoso, en Buenos Aires.

“Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aislate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!”, pidió.