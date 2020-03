Al menos 5400 argentinos esperan regresar al país por Aerolíneas en los próximos días

La línea aérea de bandera comienza con sus vuelos para repatriar a ciudadanos y ciudadanas en países con coronavirus que aún no pudieron viajar.

Hasta este lunes, inclusive, podían volar las diferentes compañías aéreas transportando personas a nuestro país. Desde este martes, tal como lo decidió el gobierno, sólo tendrán permiso los vuelos de Aerolíneas Argentinas, que según estiman esperan que al menos 5400 argentinos deban retornar en las próximas semanas.

Este lunes salió el primero de los vuelos de repatriación con destino a la ciudad estadounidense de Miami y ya se programó un vuelo extra para este jueves con el mismo destino.

“Ese número es sólo para pasajeros que ya tenían pautado volver con Aerolíneas”, aclararon. El número total puede llegar a aumentar entre un 30% y un 50% más, por lo que será vital el buen funcionamiento de los protocolos al momento de aterrizar, especialmente en Ezeiza, donde actualmente entregan declaraciones juradas, toman temperatura y personal de Salud controla el lugar para evitar contactos cercanos entre las personas. Sin embargo, varios pasajeros denunciaron que en Migraciones se mezclan los que vienen de países donde el virus es leve, con otros donde es pandemia. La novedad este fin de semana es que “será el personal de a bordo de Aerolíneas Argentinas quienes lleven adelante el primer control de detección de acuerdo a la información vertida en el formulario, elevando e informando en base a los mismos a las autoridades sanitarias para la activación de la atención posterior”, indicaron.

En cuanto a los vuelos de Aerolíneas Argentinas, este lunes y martes habrá cuatro a Madrid, tres a Roma y otros a Nueva York, con el regreso el martes, en todos los casos. Para Miami serán nueve vuelos: “En el caso de las partidas diurnas, las mismas regresan en el día. Los vuelos nocturnos lo hacen al día siguiente”, explicaron desde AA. Desde el martes, toda la operación regular a destinos de Europa y Estados Unidos estará cancelada.

“Queremos impedir el ingreso de turistas de esos países. Los argentinos que vuelvan serán revisados y estarán en cuarentena”, apuntó el ministro de Transporte, Mario Meoni.

“La compañía se encuentra trabajando intensamente en el diseño de una programación excepcional para los pasajeros en zonas de riesgo que no hayan regresado antes de la fecha mencionada, la cual será anunciada una vez que se realicen los análisis de situación correspondientes de cada uno de los destinos”, informaron en la empresa estatal. Y acotaron: “Del mismo modo, se está trabajando con el resto de las compañías aéreas para atender la situación de aquellos pasajeros que, no habiendo regresado previo a la restricción de los vuelos internacionales, puedan hacerlo de la mejor manera posible por medio de la aerolínea de bandera”. El principal problema de logística será con los países con quienes no hay vuelos directos, como China, Irán y Corea del Norte, con los que se necesitarán escalas a través de ciudades europeas.

Ante toda la emergencia, actualizaron las políticas comerciales permitiendo cambios y devoluciones sin penalidades, ni diferencias de tarifa para todos aquellos pasajeros que tengan boletos con fecha de regreso (desde Europa y Estados Unidos) hasta el 30 de junio. Y abrieron una línea de comunicación a través de whatsapp (+54 9 11 4940 4798) para atender a aquellos con reservas a las zonas afectadas. Y permanece la línea 0810-222-86527. Aquellos pasajeros que se encuentren en el exterior pueden comunicarse a los siguientes números: Italia: 06-6595-25647 y 06-482961 (sucursal) / España: 900-955-747 y 902-365-747 (sucursal)/ Francia: 0800-907-747 / Alemania: 0800-1844-747/ Suiza: 0800-561-747/ Reino Unido: 0800-0969-747 / Suecia: 020-795-747 / Resto de Europa: 1-800-333-0276 / USA: 1-800-333-0276 y 1-800-333-5855 (sucursal).

Desde Cancillería, en tanto, afirmaron que los damnificados deben contactarse con la sede consular más cercana: “Quienes no puedan regresar al país por cancelación de vuelos, no duden en llamar al consulado más cercano para asistencia, asesoramiento y contención”.

