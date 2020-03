El primer lockout agrario del año dejó en evidencia las internas de Juntos por el Cambio

El lockout de cuatro días que dispuso esta semana la Mesa de Enlace cosechó un dispar apoyo de los diputados, senadores y dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio. Aunque los representantes de las cuatro principales entidades agrarias mantuvieron, al menos, tres reuniones con los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, la medida no obtuvo un respaldo unánime de la principal alianza opositora con uno de los sectores más dinámicos de la base electoral.

Los principales dirigentes de la Mesa de Enlace aguardaban una señal unificada de respaldo que estuviera acompañada por comunicados y pronunciamientos públicos de las figuras más notorias de cada espacio. Sin embargo, esas señales nunca llegaron y sólo hubo algunos pronunciamientos favorables por parte de dirigentes vinculados con el agro, como el senador por Entre Ríos, el ex dirigente Alfredo De Angelis, que este miércoles asistió a San Nicolás para participar de la edición 2020 de Expoagro.

De Angelis ofició como vocero del bloque de senadores de la coalición y sus palabras apuntaron a evitar el corte de rutas. En una entrevista televisiva le pidió al Presidente “que no cortemos el diálogo, que pare con agredir al campo, que no le ponga más nafta (al fuego), que le diga a sus colaboradores que no traten al campo como unos avaros, como gente que no quiere pagar, que no quiere compartir, porque eso hizo que en 2008 hubiera un conflicto tremendo”. Pero dentro del bloque, otra fuente confió a Tiempo que la mayoría de los senadores radicales y macristas no están de acuerdo con la realización de una medida de este tipo cuando el nuevo gobierno recién cumplió tres meses de gestión.

“Nosotros creemos que la Mesa de Enlace tuvo que aceptar esta medida para que algunas bases no les pasen por encima, pero a diferencia de 2008, esta vez los productores fueron recibidos por el Gobierno, algo que no sucedió nunca en el conflicto por la resolución 125”, explicó otro miembro del interbloque opositor en la Cámara Alta.

Un diputado macrista tomó distancia de la posición que confiesan los senadores de su partido. “Siempre vamos a estar con el campo, pero en estos días estamos a merced de la dinámica del Congreso, donde tenemos que pasar horas discutiendo la conformación de las comisiones y una serie de problemas que no controlamos porque somos oposición”, se excusó el legislador para justificar la respuesta dispar de la mayor fuerza opositora.

Esa disparidad de señales políticas también despertó sospechas. Desde el año pasado distintos miembros del PRO y la UCR se han manifestado en desacuerdo con el nivel de involucramiento de diputados nacionales y provinciales de la Coalición Cívica con los productores “autoconvocados”, que son los principales impulsores de la medida. Las críticas estuvieron dirigidas al diputado bonaerense de la CC, Lucho Bugallo, la legisladora nacional Lucila Lehman y el vice del partido en la localidad cordobesa de Villa Dolores, Sebastián Quiroga.

En Expoagro este miércoles sólo estuvieron Bugallo, Lehman y el diputado nacional Héctor “Toty” Flores, junto a De Angelis. Distinta fue la respuesta de la pata bonaerense de Juntos por el Cambio, que envió senadores y al titular del bloque de diputados en la Legislatura, el radical Maximiliano Abad junto al ex presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet y al ex ministro de Agroindustria Leonardo Sarquís.

Fuente. Tiempo.ar