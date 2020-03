170 medicamentos gratuitos para los 5 millones de afiliados al PAMI regirán a partir de este miércoles

Cientos de jubilados se dieron cita en el en el Centro Cultural Leonardo Favio, ubicado en Quilmes, para recibir a Alberto Fernández, y a la directora del Pami, Luana Volnovich. El Presidente llegó allí con un anuncio: a partir de este miércoles 170 medicamentos esenciales serán gratuitos para los 5 millones de afiliados de la obra social de los jubilados, dentro del programa denominado “Vivir Mejor”. “No me olvido lo que necesitan los más desamparados, no me olvido que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están. Ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman, porque no nos van a hacer cambiar el rumbo”, dijo el mandatario.

Durante el acto se presentó el vademécum de los 170 medicamentos que estarán incluidos -y que serán de 3600 presentaciones por marca comercial- para patologías comunes en las personas de tercera edad. Este programa se comenzará a implementar a partir de este miércoles, luego de cuatro años en los cuales el incremento de los precios de los medicamentos alcanzó el 457 por ciento en el valor de venta al público y el 297 por ciento en el consumo de los afiliados al PAMI.

Fernández y la titular del Pami estuvieron acompañados por la intendenta del partido, Mayra Mendoza, el Diputado Nacional y jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, el ministro del Interior, Wado de Pedro y el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza. Además estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales, titulares de entidades farmacéuticas y representantes de la federación de jubilados, así como distintas agrupaciones de adultos mayores.

El presidente se refirió a la importancia de dar la palabra y cumplir las promesas. Para graficar lo que estaba diciendo le dio la mano a uno de los jubilados que estaban entre el público y enunció que cuando una persona se compromete y pacta algo con otra tiene que hacerlo realidad y cumplir. “Cuando estaba en campaña dije: ‘Voy a dejar de pagarle intereses a los bancos para que los jubilados tengan remedios’ salieron todos a criticarme. Me llamaron populista, demagogo, oportunista”, recordó. Y luego explicó que “hacía falta hacer los cálculos como corresponde, que no se robe y que, por sobre todas las cosas, pongamos la prioridad donde está, en los que más necesitan”.

Fernández denunció que durante los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri los jubilados habían sido los más postergados. Los adultos mayores presentes, emocionados, coreaban el nombre del presidente y le daban la mano. ”Somos todos los argentinos los que tenemos que ayudar”, destacó Fernández. “Por eso a veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y hacen paros raros”, dijo, en alusión al cese de comercialización dispuesto por Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural y Coninagro. “Pero paciencia, entenderán. Siempre digo lo mismo: no tenemos a los medios pero tenemos la razón. Y si tenemos la razón, la gente nos entenderá”, afirmó. En otro tramo de su discurso citó a Cristina Kirchner: “Me acuerdo el día que asumimos, cuando me dijo que nunca deje de escuchar el corazón de la gente”, evocó. “Lo único que hago es escucharlo porque creo que es la mejor guía”, señaló mirando a los jubilados que escuchaban, muchos con los ojos llenos de lágrimas.

Por último, el presidente se refirió a la desigualdad entre las mujeres y hombres cuando detalló que el 70 por ciento de las jubilaciones mínimas la cobran mujeres porque, según sus palabras, son aquellas que “tienen muchas más dificultades en el trabajo y no siempre pueden realizar aportes”. Adelantó que está trabajando con la ministra de las Mujeres Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para enviar una norma al congreso que permita igualar las condiciones laborales entre ambos.

“Es muy sencillo. Cualquier afiliado al Pami y mayor de 60 años va directamente a la farmacia con la receta electrónica, su DNI y la credencial de la obra social y obtiene los medicamentos de forma gratuita. Lo único que tienen que chequear es que el medicamento esté dentro del vademécum”, indicó Volnovich en diálogo con Página/12. Luego, explicó que la lista contempla las problemáticas más frecuentes que tienen los adultos mayores como la hipertensión, los problemas de colesterol, entre otras, que “son clásicas por la edad y que se transforman en tratamientos crónicos”. La titular del PAMI recordó también que “los medicamentos empezaron a ser un problema en los últimos años”, y que algunos jubilados tuvieron que endeudarse con la ANSES para pagarlos.

En ese sentido, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recordó que recorrió los centros de jubilados del municipio y se encontró con historias de desesperación y angustia. “Escuchando muchos de los relatos pude conocer el daño que le hicieron a los jubilados durante el gobierno de Macri y de Vidal”, contó. “Una jubilada me contó que por no pedirle plata a su hijo tenía que con su marido unificar la comida e irse a dormir más temprano para no prender la estufa, porque la jubilación de los dos no les alcanzaba”.

Volnovich, por su parte, indicó que los jubilados gastan en medicamentos, como mínimo, 1400 pesos. A su vez, especificó que “hemos escuchado el relato de jubilados que dicen que gastan tres mil o cuatro mil pesos por mes”. Haciendo referencia a la nueva política para los afiliados de la obra social, la directora del Pami dijo que “esto será un aliciente para los jubilados”, y agregó que “el costo fiscal para sostener el programa será de 30 mil millones de pesos”. El programa “Vivir mejor” será financiado con recursos propios del Pami y con el aporte realizado a través del Impuesto País, que se aplica a los gastos en el extranjero y a la compra de divisas.

Además de mostrarse emocionada por la implementación de la nueva medida y de explicar detalles de su aplicación, Volnovich también valoró la transparencia en la administración de los recursos e informó que el programa se desarrollará a través de una receta electrónica para tener control de los medicamentos dispensados. Y apuntó que el vademécum contará con una supervisión permanente por parte de una comisión interdisciplinaria de expertos que evaluará criterios de uso, racionalidad y efectividad de los medicamentos, que estará compuesta por miembros de la facultad de medicina de la UBA y de otras universidades del conurbano y que contará con la participación de Salvarezza, quien siguió los anuncios desde la primera fila.

Con respecto al vademécum, Volnovich informó que se revisará cada tres meses con la idea de ir incorporando más medicamentos. En diálogo con Página/12 la funcionaria aseguró que “la salud es mejorar las prestaciones, pero también es valorar y respetar a nuestros adultos mayores poniéndolos como prioridad, porque muchas veces son descartados, maltratados, no se los quiere escuchar y se los ve como un costo o un gasto”. En ese sentido adelantó que “el desafío que tenemos en el Pami durante estos cuatro años es construir y contribuir a que los jubilados sean activos y estén valorados”.

“Poder contribuir en lo que es un salario indirecto para los jubilados es muy importante. Implica que el dinero que hoy no gasten en medicamentos lo van a poder inyectar en la economía, algo que será fundamental para Argentina y además poder hacer gastos en cosas relegadas que no podían comprar”, concluyó tras el anuncio.

En primera persona

Alicia tiene 72 años y es una de las tantas jubiladas afiliadas al Pami. En diálogo con este diario contó que por mes gasta entre 1900 y 3300 pesos en remedios. “Hasta hace cinco meses consumía una sola medicación para la hipertensión, pero en este último tiempo, tuve que agregar 4 remedios más que me dio la uróloga y otros tantos para el colesterol”, detalló.

Nora, otra de las jubiladas que se beneficiará con el flamante programa, subrayó que, para ella, “esta es una buena medida y que nos va a ayudar mucho. Un jubilado de la mínima gasta miles de pesos en medicamentos que tiene que restarlo de otros gastos necesarios”. En su caso particular describió que, si bien el programa le “viene bien”, aún tiene que fijarse en detalle qué medicamentos incluye. “Yo consumo cuatro medicamentos cotidianamente. Y cómo soy diabética me contempla la ley del diabético, pero hay gente que necesita remedios para el colesterol, por ejemplo, y esto va a servir muchísimo”. También recordó que con el gobierno anterior muchos jubilados que tenían el beneficio dejaron de tenerlo “porque comprobaban que tenían un auto o una casa y por eso dejaban de darle los remedios”.

Durante su discurso, el Presidente se refirió a la situación a la que hizo referencia la afiliada del Pami y frente al público presente se preguntó: “¿Cómo puede ser que un jubilado no tenga derecho a tener un auto o que por tenerlo le saquen los remedios gratis después de haber trabajado toda su vida?”. “Fue así, les sacaron los medicamentos gratis diciendo que aquel que tiene un auto es un privilegiado”, concluyó. “Lo que nosotros estamos haciendo es volver a poner las cosas en su lugar, volver a poner orden donde desordenaron las cosas”.

