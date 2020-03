Bahía Blanca tuvo su #8M: las mujeres se empoderaron de las calles

Si bien la marcha se inscribió dentro del Paro Internacional Feminista, este año la consigna de la convocatoria en todo el país fue “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, desde la asamblea de los movimientos de mujeres y feminista de Bahía Blanca reivindicaron y defendieron su “actual agenda”.

Es así que convocaron “al paro y movilización a las mujeres, feministas, lesbianas, trans, travestis y no binaries. Este espacio sostiene con sus prácticas los métodos y estrategias antipatriarcales y no sexistas que construyen de forma horizontal para que todas, todes podamos vivir con autonomía y libertad” sostuvieron en un comunicado que hicieron público durante esta jornada.

El siguiente el el texto completo del documento:

“Hoy nueve de marzo las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries nos levantamos en todo el mundo, y lo hacemos continuando las mejores tradiciones de lucha de las compañeras que en cada momento de la historia se han rebelado contra la opresión, la explotación y la desigualdad. Paramos porque nos queremos desendeudadas, porque nuestros salarios no alcanzan, porque no queremos que nuestra identidad sea un impedimento para conseguir trabajo. Paramos porque no queremos seguir muriendo por abortos clandestinos, porque no queremos que las iglesias decidan sobre nuestros cuerpos, porque queremos educación sexual integral en todas las escuelas. Paramos por una vida libre de violencia machista, porque nos queremos vivas, libres y deseantes. Paramos porque nuestros cuerpos y nuestras tierras no son territorio de conquista, y somos parte de las rebeliones en América Latina.

LA DEUDA ES CON NOSOTRAS Y NOSOTRES

Nuestra realidad material está atravesada hoy en día por el pago de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Ni un peso de esa deuda fue destinada a las necesidades de las grandes mayorías populares. El ajuste nos impactó con más fuerza a nosotras y a nosotres, no sólo profundizando nuestras condiciones precarias de trabajo, sino también aumentando el trabajo invisibilizado que realizamos en los hogares y restando tiempo para nuestro descanso y nuestro disfrute. Por eso queremos que la deuda la paguen los especuladores, los bancos y los grandes empresarios que la generaron, por eso decimos que la deuda es con nosotras y nosotres. De igual manera repudiamos el avance del imperialismo yanqui en nuestro continente y queremos al Fondo Monetario Internacional fuera de Argentina y América Latina.

Nuestro movimiento está en alerta, en el marco de negociaciones con el FMI, no dejaremos pasar ningún tipo de reformas que pongan en peligro nuestros derechos conquistados, como por ejemplo el aumento de la edad jubilatoria de las adultas mayores. La sororidad intergeneracional siempre seráparte de nuestras reivindicaciones.

Las mujeres, lesbianas, trans, travestis y disidencias, atravesamos conflictos a lo largo y ancho de todo el país como trabajadoras; las burocracias sindicales no representan ni defienden nuestros derechos e intereses como clase, sino que acuerdan con el poder a través de un pacto social, reflejado tanto en el empleo público como privado.

En Bahía Blanca el Estado municipal es el principal precarizador. Mientras el intendente Héctor Gay cobra casi medio millón de pesos por mes, las y les trabajadores del Programa Envión, por ejemplo, no llegan a 15 mil y siguen reclamando su pase a planta permanente.

Les trabajadores de los dispositivos estatales de contención para la niñez y adolescencia como son las casas abrigo y los servicios para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, sufren una situación sistemática de precarización, agravada por el recorte presupuestario.

Otra situación con la que nos encontramos es que la ordenanza de cupo laboral trans, que establece que el 1% de la planta permanente municipal debe estar destinada a personas trans y travestis, no ha sido reglamentada aún por el ejecutivo.

El conflicto de les docentes y estatales de Chubut que reclamaban por el pago de sus salarios se cobró la vida de las compañeras María Cristina y Jorgelina. Cuando decimos basta de ajuste y precarización laboral nos estamos solidarizando con ellas y con elles, también con las miles de compañeras que reciben un plan social que el Estado usa para desligarse de sus responsabilidades.

Nos solidarizamos con todes les trabajadores que atraviesan lo mismo y que aún así no dejan de reclamar por un salario mínimo igual a la canasta familiar, por paritarias libres y por mejores condiciones de trabajo.

Muchas veces la maternidad y el derecho a la lactancia ponen en riesgo nuestra fuente laboral, porello demandamos la extensión de las licencias de maternidad y paternidad contemplando las diversas conformaciones familiares. Pedimos por la apertura de jardines maternales estatales de gestión pública.



QUEREMOS ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

En 2018 las mujeres llenamos las calles para exigir nuestro derecho a decidir y a no morir por abortos clandestinos. Conquistamos media sanción en diputados que el Senado reaccionario votó en contra.

Este debate no era nuevo para nosotras, desde los años 70′ los movimientos de mujeres ya ponían en tensión en el ámbito público, el cuestionamiento de la maternidad como mandato.

Tampoco es nueva hoy la clandestinidad del aborto que hace que transitemos bordes cada vez más terribles: mujeres, niñas y disidencias muertas por abortos clandestinos, presas por intentarlo, especialmente mujeres de sectores más vulnerados y que más sufren la opresión, son las situaciones a las que nos vemos sometidas.

Acompañar a mujeres y a personas con posibilidad de gestar a abortar de forma segura, es realmente estar a favor de la vida. Por eso, hoy más que nunca volvemos a exigir el tratamiento, la aprobación y el cumplimiento del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo propuesto por la Campaña Nacional por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito, un proyecto histórico construido colectivamente desde hace 15 años. Insistimos en denunciar el avance de las iglesias católicas yevangélicas en nuestro territorio y en la región que tiene la intención política de disciplinarnos profundizando la imposición social de la maternidad.

Advertimos que las alianzas con las Iglesias culminan en la tortura de niñas obligadas a parir como ocurrió en Jujuy, Tucumán y Salta, pero que bien sabemos, ocurren en todo el país. Los gobernadores Morales, Manzur y Urtubey son algunos de los abanderados anti derechos, negando lo conquistado hace casi un siglo: la interrupción legal del embarazo en casos de violación o de riesgo para la salud.

Queremos niñas, no madres, y exigimos la separación de la Iglesia del Estado y el desfinanciamientode todos los cultos.

En contraposición, necesitamos que los recursos económicos se destinen al acompañamiento o a la implementación del programa nacional de Educación Sexual Integral y para la capacitación de nuestras y nuestros docentes; ellas y ellos son quienes toman la tarea diaria de acompañar a las pibas y pibes. Gracias a esta ley, en aquellas instituciones donde se ha logrado aplicar su contenido,

se han podido detectar e intervenir en situaciones de abuso en la niñez y adolescencia.

NO QUEREMOS MAS VIOLENCIA MACHISTA

Paramos contra la justicia patriarcal y de clase. La justicia de carácter sexista y misógino a la que las mujeres y disidencias somos sometides nos pone en alerta. El caso de Higui, compañera lesbiana que se defendió del ataque de un grupo de machos violentos que intentaron violarla como método disciplinador, y que concluyó con la muerte de uno de sus atacantes, es una de nuestras banderas.

Higui estuvo detenida 7 meses de manera injusta y hoy seguimos reclamando por su absolución.

Sin ir más lejos el pasado 19 de febrero, el mismo día que reclamábamos por el derecho al aborto legal, la jueza Castaño y los jueces D’Ampaire y Casas condenaron en nuestra ciudad a Rosalía a 8 años de prisión, argumentando que no le brindó la asistencia necesaria a su hija para evitar que muriera durante el parto, que transitó en soledad, en su casa luego de una jornada de trabajo de más de 12 horas. ¡EXIGIMOS LIBERTAD Y ABSOLUCIÓN A ROSALÍA YA!

Paramos para gritar ¡Basta de femicidios! En Argentina matan a una mujer cada 23 horas mientras la justicia y el Estado miran para otro lado. Desde el 1 de enero hasta la fecha se registraron 70 femicidios, donde casi la totalidad de los casos fue en manos de una pareja o ex pareja de la víctima.

No queremos más esta violencia patriarcal que se lleva nuestras vidas, no queremos más este machismo que nos despierta todos los días con una nueva muerta. Paramos para denunciar las muertes, torturas y sometimientos que sufrimos dentro de las comisarías, psiquiátricos e instituciones penitenciarias.

Paramos también para denunciar a viva voz la violencia machista y criminalización hacia travestis, trans y hacia toda la comunidad LGTBIIQ. Repudiamos los crímenes de odio y exigimos justicia para Roberta Carabajal, víctima de transfemicidio y para “Chicho”, asesinada a manos de Tomás Cerletti.

¡Basta de odio! ¡Ni una trava, ni una trans menos, vivas las queremos!

En este marco valoramos que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, gracias a la lucha y organización, se haya instalado en la agenda pública y que a raíz de esto se haya creado el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y Provincia. Asimismo sabemos que este paso es necesario pero no alcanza. Necesitamos presupuesto, políticas públicas pensadas con

perspectiva de género y el cumplimiento de todas las demandas que sostenemos como movimiento de forma constante. En este sentido la Ley Micaela de capacitación para todes aquellos, aquellas que se desempeñen en la función publica, es un logro del movimiento de mujeres y aunque reconocemos sus límites, y sabemos que el Estado no va a resolver todas nuestras demandas,

exigimos la implementación inmediata y efectiva a nivel municipal, para que quienes desarrollan una labor en los espacios de atención pública, de salud, justicia y educación sean capacitades en perspectiva de género.

PARAMOS POR TODAS LAS VICTIMAS DE TRATA

Actualmente, dentro del movimiento de mujeres y LGTBIIQ, hay quienes se reconocen como trabajadoras sexuales; este debate ha atravesado a gran parte de la sociedad y a todo el movimiento feminista. Hoy representa un desafío darnos las discusiones necesarias para expresar nuestros acuerdos y también nuestras diferencias.

Desde el primer paro internacional hasta hoy continuamos exigiendo la derogación inmediata de los códigos contravencionales que persiguen y criminalizan personas en situación de prostitución.

También reclamamos al Estado el real desmantelamiento de las redes de trata y la abolición del sistema prostituyente. Justicia por Alejandra Galicio, mujer trans en situación de prostitución asesinada hace 11 años en nuestra ciudad.

¡Basta de impunidad para los proxenetas! Son ellos quienes se enriquecen a través de nuestros cuerpos, que luego consumen los rostituyentes.

Denunciamos la complicidad del Estado patriarcal y proxeneta, quien a través de sus fuerzas represivas, así como sus funcionarios políticos y judiciales, son necesarios para sostener el negocio de la trata y la explotación de personas ¡Queremos justicia para Viviana Aguilera, asesinada luego de denunciar públicamente que la policía le exigía 100 pesos semanales para permitirle ejercer laprostitución, caso que lleva más de 10 años impune!

Reclamamos la implementación de políticas públicas de prevención y asistencia para las personas víctimas de las redes de trata y explotación, y para personas en situación de prostitución.

Necesitamos recursos presupuestarios especiales y acordes a las necesidades de las víctimas.

¡Gritamos justicia por Johana Ramallo, y exigimos la aparición con vida de Andrea Esnaola, Marita Verón, María Cash, Florencia Penaccho y todas, todes las y les víctimas!

LA VIOLENCIA POLÌTICA TAMBIÈN EXISTE

Exigimos libertad y desprocesamiento para todos y todas las presas políticas, luchadores y luchadoras. A 44 años de la última dictadura gritamos ¡basta! de persecución a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Pedimos la absolución para Moira Millán y la libertad a Milagro Sala. Queremos la derogación de la ley antiterrorista y también decimos basta de criminalización de la pobreza. No a la baja de la edad de imputabilidad.

Nos pronunciamos contra la violencia en espacios de militancia, cultural, política, sindical, social y partidaria. Paramos por la creación de comisiones de género y elaboración de protocolos de actuación en casos de violencia machista. En este sentido apoyamos la ampliación de la ley 26.485 con la incorporación de la figura de violencia política.

NUESTROS CUERPOS NO SON TERRITORIOS DE CONQUISTA

Este 9 de marzo volvemos a asumir el carácter plurinacional del movimiento de mujeres y disidencias, y lo hacemos porque cuestionamos profundamente el colonialismo, uno de los pilares en los que se sostiene y refuerza el sistema de dominación patriarcal, capitalista y racista, que criminaliza a los pueblos originarios y a las mujeres que defienden sus cuerpos y territorios. Cuando decimos “territorios” entendemos que allí se pone en juego nuestra forma de relacionarnos con el espacio, cómo lo cuidamos, lo trabajamos, lo vivimos, por eso cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos.

Quienes más sufren este tipo de violencia son los pueblos originarios que se resisten a los despojos y avances de los grandes empresarios nacionales e internacionales. Ejemplo de esto es la persecución al pueblo mapuche en lucha por sus territorios. En la provincia de Salta debido a la absoluta pobreza en la que viven las comunidades wichi, la falta de atención sanitaria bilingüe e intercultural, y agua contaminada con agroquímicos y desechos del petróleo, 11 niñes wichis han muerto en lo que va del año. ¡No queremos ni una muerte más de niñes wichi por hambre!

Solo podemos garantizar un buen vivir con la recuperación de las tierras ancestrales, la finalización de las obras que garanticen el acceso al agua potable, escuelas, sistemas de comunicación paraimpedir el aislamiento, hospitales de alta complejidad, centros de salud en cada comunidad originaria y alimento de alto contenido nutricional para las comunidades bajo control de ellas mismas. La deuda es con les trabajadores y con las comunidades originarias.

Las políticas extractivistas saquean nuestros bienes comunes como el agua o la tierra y jamás vuelven a ser iguales. Esta expoliación incluye los cuerpos de las mujeres originarias y se ve profundizada, porque son ellas justamente quienes están en el territorio encargándose de los trabajos de cuidado. Hacemos nuestro también, el reclamo de toda la comunidad salteña por que se frenen los desmontes en forma urgente; queremos la planificación del uso de la tierra bajo gestión e interés de las comunidades originarias y campesinas criollas. Reafirmamos que las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries somos parte de la demanda histórica de los pueblos originarios por la defensa de las tierras y la autodeterminación de los pueblos.

Todas, todes queremos vivir en un ambiente sano, pero para ello necesitamos más compromiso para defendernos de los sectores de poder que poco les importa cuán finito es el mundo. En todo el país, con foco en algunas provincias, como San Juan, Catamarca, Chubut y Mendoza seguimos luchando contra la megaminería y en defensa del agua. En diciembre del año pasado la sociedad mendocina fue protagonista de una importantísima movilización provincial que logró frenar la modificación de la Ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas que envenenan el agua.

Otra lucha emblemática es la de las escuelas fumigadas con agrotóxicos en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Ana Zabaloy, directora de una escuela de San Antonio de Areco y luchadora, como ella decía, “para que dejen de envenenar a sus alumnos y alumnas”, falleció el año pasado producto de una enfermedad provocada por la agresión permanente de los venenos que se utilizan en estas zonas rurales.

En Bahía Blanca, White y Cerri la situación respecto al cuidado del territorio no está alejada de lo que sucede en otros puntos del país. Los sectores de poder, como el Polo Petroquímico, la Unión Industrial, las empresas multinacionales, en su mayoría compuestos por varones, blancos y heterosexuales, han convertido nuestro entorno en zonas de sacrificio, saqueo y contaminación. Las comunidades hemos perdido buena parte de nuestro derecho a decidir qué ciudades y qué desarrollo queremos. El vinculo de Bahía Blanca y Vaca Muerta no auspicia más que el aumento de trabajo precario y tercerizado, todo esto vinculado con el aval de uno de los métodos mas peligrosos deextracción de hidrocarburos; el fracking. Las mujeres organizadas y el conjunto del movimiento feminista seguimos pensado en que existen alternativas productivas en armonía con la naturaleza y nos oponemos firmemente un modelo de económico que con la excusa del crecimiento y progreso genera solo depredación y muerte a su paso.

LAS MUJERES, FEMINISTAS, TRAVAS, TRANS Y DISIDENCIAS PARAMOS EL MUNDO

Nuestra movilización es un fenómeno de escala mundial que pone en cuestión al régimen capitalista y patriarcal y a sus gobiernos. El fascista gobierno de Bolsonaro en Brasil, ha sido desafiado por las docentes, estudiantes y el conjunto de mujeres. En Puerto Rico la misoginia de sus gobernantes desató movilizaciones que avanzaron para denunciar la entrega de su país a los Estados Unidos y a Trump. El presidente colombiano Duque, tuvo que soportar tres huelgas nacionales en las cuales se destacaron las mujeres obreras organizadas. Las compañeras bolivianas, junto con los trabajadores de El Alto, fueron las primeras en denunciar el golpe de Estado en Bolivia, que ahora intenta legitimarse a través de elecciones manipuladas. Con ellas gritamos: ¡abajo el golpe, ninguna proscripción!

Nos vemos reflejadas en nuestras hermanas chilenas; su ferocidad contra Pineira y el conjunto del régimen pinochetista se vió en la quema de las comisarías donde las mujeres rebeladas han sido torturadas y violadas. ¡Justicia por ellas, justicia por Marielle Franco!

Y que ¡vivan las rebeliones latinoamericanas!

Una vez más, estamos en la calle; nos volvemos a encontrar en este 4to Paro Internacional de Mujeres, feministas, lesbianas, trans, travestis y no binaries y lo hacemos con la voluntad de seguir construyendo este movimiento revolucionario que pisa fuerte en todo el mundo. ¡Nuestro deseo es cambiarlo todo y vamos a seguir estando hasta lograrlo! ¡Vivas, libres, deseantes y desendeudadas nos queremos!”

Foto y video: gentileza Fiona Filippone