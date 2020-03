“La Iglesia jugó fuertemente con el FdT, ahora que se fumen el aborto”

Pichetto sostuvo que ”la visión de la Iglesia es nefasta” porque “ni siquiera asumen los grandes pecados que tienen” y, en referencia al caso de los abusos a menores en el Instituto Próvolo, agregó: “No escuché ni una voz condenando lo que han hecho en Mendoza. El Papa por lo menos pidió perdón. Acá nadie hizo nada”.”Se merecen el tratamiento de la ley del aborto porque la Iglesia jugó fuertemente con el Frente de Todos. Avaló la fórmula, estuvo trabajando en las villas, y decían que (el ex presidente Mauricio) Macri era un neoliberal capitalista salvaje y no le perdonaron una. Ahora que se fumen el aborto” , disparó.

En este sentido, agregó: ”Que se trate y se resuelva. Nunca presenté una ley del aborto, pero creo que es una cuestión de salud pública”.

En tanto, sobre la apertura de un sumario para expulsarlo del PJ de Río negro, el excandidato a vicepresidente afirmóes “una estupidez” que haya sido expulsado del sello porque ya se “había ido” .

El ex senador nacional además comentó que ”para nada” se siente “traidor” al Partido Justicialista. También desestimó la decisión de la conducción de Río Negro de expulsarlo del espacio y sostuvo que ese tipo de decisiones son “pavadas que atrasan un montón de años” e implican “prácticas stalinistas de purgas para tratar de dar ejemplaridad”.

Pichetto sostuvo que no es “significante para los argentinos” lo que pasó en el Congreso del PJ, donde este jueves se inició el proceso de recambio de autoridades en medio de un pedido de unidad, y el titular del partido de Río Negro, Martín Soria, anunció la decisión de expulsar al ex senador.

“Hace dos o tres años que me fui del partido: me expulsan de un lugar del que ya me había ido; no es significativo”, aseveró Pichetto, y agregó: “Hacen este tipo de cosas cuando ya me fui, porque en 2015 prácticamente le dejé el lugar a gente más joven”.

Para Pichetto la decisión de echarlo del PJ se trata de “prácticas stalinistas de purgas para tratar de dar ejemplaridad, y esas pavadas atrasan un montón de años”. Al mismo tiempo, afirmó que no pretende “vivir en el espacio político” del PJ.

“Viví toda mi vida en el peronismo y entendí que es un proceso que estaba concluido, que había que construir un partido más moderno, de centro, federal”, sostuvo Pichetto, y lamentó que “Alternativa Federal es un espacio que se dinamitó”.

Por último, afirmó: ”Para nada me siento traidor; ese es un concepto estúpido, viejo, y la palabra ‘traidor’ carece de inteligencia por parte de quien la emite”.

Fuente. ambito.com