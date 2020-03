Un sistema inmunológico fuerte es el mejor aliado contra el Coronavirus

Compuesto por una red compleja de células, órganos y tejidos, el sistema inmunológico es el encargado de defender al organismo ante las infecciones, como las bacterias y los virus, ya que el cuerpo atacará y destruirá a los organismos infecciosos que lo invadan. En caso de estar en contacto con el Coronavirus, esto es lo que haría nuestro sistema inmunitario para combatirlo ante los primeros síntomas.

El sistema inmunológico no está libre de peligros y continuas amenazas que lo ponen en alerta para salvaguardarlo. Existen diversos factores -muchos de ellos modificables- que pueden ocasionar un debilitamiento del sistema inmune y que pueden deteriorar varias funciones físicas, como la disponibilidad combativa de las defensas inmunológicas, y convertirnos así en un foco posible de virus y bacterias.

El Coronavirus (Covid-19) es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de las gotas de estornudos y tos, y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Está afectando a miles de personas en distintas partes del mundo y, si bien en nuestro país no se registraron casos, es necesario estar prevenidos y atentos a los signos que brinde nuestro cuerpo.

Como en toda enfermedad, hay siempre una población de riesgo que según sus patologías tiene más posibilidades de contraer infecciones o virus y que debe redoblar esfuerzos para mantenerse a salvo. En el caso del Covid-19 son las personas inmunocomprometidas, viajeros que hayan estado recientemente en China, personas que hayan estado en contacto con alguien que tiene el virus, personas mayores de edad y personas con otras enfermedades, como diabetes y enfermedades cardíacas.

Los signos y síntomas de infección de coronavirus pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición, y pueden incluir fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar. Se recomienda consultar a su médico de forma inmediata en caso de presentar alguno de estos síntomas y pertenecer a alguno de los grupos de riesgo anteriormente mencionados.

Si bien las infecciones, sobre todo en aquellos casos en donde se suceden a repetición, pueden ser un signo claro de “bajas defensas”, hay otros síntomas como cansancio mayor del habitual, heridas que tardan en cicatrizar, dolores musculares sin justificación, caída y alteraciones del cabello, que pueden delatar un mal desempeño del sistema inmunológico.

Tomando las precauciones necesarias, podemos mantener nuestro sistema inmunológico fuerte y reducir el riesgo de enfermarnos. Es por esta razón que acercamos consejos para fortalecerlo, ya que cuanto mejor sea el estado de nuestro sistema inmune, menores son las probabilidades de contraer esta enfermedad.

CONSEJOS PARA LOGRAR UN SISTEMA INMUNE FUERTE Y SANO

1) Tener un peso saludable: Estar más allá de nuestro peso ideal es peligroso para nuestra salud y nos pone en riesgo de sufrir diversas enfermedades. Se debe llevar una dieta balanceada que incluya frutas y verduras a diario, pescado y carne en partes iguales, y legumbres y semillas. Además, se recomienda beber al menos dos litros de agua y evitar la ingesta de grasas, fritos y azúcares refinados.

2) Controlar la ingesta de alcohol: Cuando la ingesta de alcohol es elevada es probable que el cuerpo sufra un proceso de inmunodeficiencia, ya que el alcohol inhibe al sistema inmune, altera el ciclo del sueño, afecta los niveles hormonales, y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

3) Evitar el consumo de drogas: Consumir cualquier tipo de droga, sobre todo si se trata de drogas duras, genera una mayor tendencia a sufrir problemas cardiovasculares, asma e infecciones. Esto se debe a que las drogas tienen un efecto inmunodepresor muy peligroso.

4) Regular la cafeína diaria: Beber un café al día no es malo, pero el exceso de cafeína puede causar deshidratación y deteriorar el sistema inmunológico.

5) No fumar: El tabaco debilita el sistema inmune, provoca mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias y de corazón e interfiere en los niveles de oxígeno que llegan a cada parte de nuestro cuerpo.

6) Realizar actividad física: Es evidente que el ejercicio fortalece nuestro sistema inmune, por lo que se recomienda evitar el sedentarismo y realizar al menos 3 horas de ejercicios semanales.

7) Tener el calendario de vacunación al día: Las diversas vacunas, tanto en niños como adultos, ayudan a mantener el sistema inmune a salvo de ataques que podrían desencadenar una infección o una enfermedad grave. Se recomienda conocer qué vacunas corresponde aplicarse según la edad, periodo y zona de residencia.

8) Estar atento a los resfríos: Los resfríos son un buen termómetro de la salud de nuestro sistema inmunológico. Resfriarnos a menudo puede ser una señal de que tenemos un sistema inmune debilitado y debemos tomar los recaudos necesarios para reforzarlo.

9) Informarse sobre los medicamentos prescriptos: Hay medicamentos que son inmunodepresores o que pueden tener efectos secundarios importantes que agraven nuestra salud. Consultar al médico sobre los posibles efectos adversos, puede ahorrarnos dolores de cabeza.

10) Dormir bien: El sueño reparador es fundamental para lograr un sistema inmunológico fuerte, ya que durante éste se producen los anticuerpos que defienden al organismo.

Si pensamos en el bienestar de nuestro cuerpo, en estar fuertes, no enfermarnos y tener una vida plena, debemos pensar siempre en nuestro sistema inmune. Él será el responsable indiscutible de nuestro bienestar.

Fuente. Dr. Ernesto Crescenti (MN: 50.776), médico, investigador y Director del “Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto J.V. Crescenti”. Acerca del Instituto de Inmuno Oncología Dr. Ernesto J. V. Crescenti: Centro médico dedicado a la atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer y pacientes con enfermedades en las cuales se presentan alteraciones del sistema inmunológico.