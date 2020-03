El regreso de Vidal: encabezó un encuentro con radicales y lilitos

La ex gobernadora María Eugenia Vidal asistió a un encuentro de la mesa bonaerense de Juntos por el Cambio.

En el cónclave, del que participaron dirigentes radicales y de la Coalición Cívica, además de ex ministros de su gobierno e intendentes del espacio, Vidal volvió a plantear su línea de posicionar una oposición constructiva al gobernador Axel Kicillof. No fue la línea que llevó el intendente de Vicente López, Jorge Macri -decidido a ser su sucesor-, quien respondió a las críticas de Kicillof a la gestión anterior: “Me parece que más que gobernar sigue tratando de encontrar excusas que no existen en el pasado. Seguimos esperando que presente un presupuesto. Además, se pelea con todo el mundo”.

El encuentro fue convocado por la Coalición Cívica y se hizo en su sede en Recoleta. Allí estuvo Maricel Etchecoin Moro, representando al espacio de Elisa Carrió. Además de Jorge Macri, concurrieron el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; el de La Plata, Julio Garro; el ex vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, el ex ministro Joaquín De la Torre, el ex jefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai, y los jefes de las bancadas Maximiliano Abad (Diputados) y Roberto Costa (Senado).

“Fue la primera reunión de la mesa de Juntos por el Cambio provincial después de dejar el gobierno. Fue para mantener un ámbito de diálogo, más que para hablar de la situación del oficialismo. Fue una charla sobre cómo estamos hacia adentro y cómo mantenemos la unidad”, explicó uno de los asistentes, en diálogo con este diario. Vidal reiteró allí lo que dijo también en un retiro con intendentes la semana pasada: “A Kicillof hay que dejarlo gobernar”. La ex gobernadora quiere construir un perfil donde se critique sin caer en agresiones ni en la oposición a ultranza que protagonizan Macri y Patricia Bullrich. En el encuentro, no obstante, se habló sobre la preocupación por la seguridad -sostuvieron que los delitos están creciendo- y por la situación social. Algunos intendentes se quejaron de que les llegan menos alimentos y que les demoran pagos.

Fuente. Pagina12