Alberto fue duro con las alimenticias y el Gobierno avisó que se vienen medidas

Voceros de Casa Rosada afirmaron que el ministro de Desarrollo Productivo,, está siguiendo de cerca a laspara encontrar las causas de los aumentos. “Habrá anuncios”, dijo una voz cercana al presidente, durante el almuerzo, organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), también presidido por Funes de Rioja.

Desde Desarrollo Productivo dijeron que hay malestar con algunos sectores, en particular con el azucarero. El azúcar durante enero registró aumentos del 14,7%. También comentaron que desde el Ministerio están estudiando a los sectores aceite y harina. En su discurso, Fernández no habló en público de las medidas pero si afirmó que el Gobierno va a ser “inflexible” con los aumentos.

Fue recibido con una ovación y de pie. Primero escuchó un discurso repleto de señales de apoyo a las políticas oficiales, a cargo de Funes de Rioja. Luego fue su turno y ahí alternó agradecimientos con llamados de atención. Excepto por el titular de la SRA, Daniel Pelegrina, los empresarios le dieron una buena recepción a sus palabras y volvieron a aplaudir al terminar, otra vez de pie.

Fernández arrancó conciliador: “En este escenario me escuchan personas que valoran la producción y no la especulación financiera. Precisan reglas claras para producir, exportar y ganar dinero, que es lo que hace un empresario. Veníamos por una senda en la que eso no ocurría y se le daba más importancia a la especulación, hasta que se terminó perdiendo el crédito y el consumo. Cuando Funes de Rioja me cuenta que el sector alimenticio usa el 40% de su capacidad instalada, me deprimo”.

Fuente. BAENegocios