“Jugar ante River es como enfrentar a Nadal en Roland Garros”

Hernán Crespo, comparó hoy el andar de River con el del tenista español Rafael Nadal en Roland Garros, donde se consagró campeón en 12 ocasiones.

“Hoy enfrentar a River es como jugar contra Rafael Nadal, Bandera de España, en Roland Garros”, reconoció el director técnico en la previa del partido de este sábado en el Monumental, por la fecha 22 de la Superliga.

“No creo que sea justo que nos pongan en una situación que no corresponde. Lamentablemente no tenemos nada ver en la pelea entre River y Boca, aunque nos gustaría luchar el campeonato como le pasó al club hace algunos meses. No somos ni jueces ni árbitros. Vamos a hacer lo nuestro, lo que mejor sabemos hacer, de la mejor manera y respetando nuestra idea de juego”, apuntó el ex atacante riverplatense.

Crespo trató de mantener la compostura durante todo su contacto con la prensa aunque se enojó ante las reiteradas consultas sobre si pondrá titulares o guardará jugadores para el partido del martes contra Santos de Brasil como local, por la primera fecha de la Copa Libertadores.

“Cuando decís ‘Vamos a hacer lo que sabemos hacer’, ¿es ir a ganar?”, le consultaron y allí el DT respondió con contundencia: “¿En serio me lo estás preguntando? Otra pregunta, dale… ¿Hay alguien que sale a perder o a empatar? Me parece una obviedad… Y te digo otra cosa. Me lo preguntás y te lo acepto y te conozco. Pero si no te conociera, me estarías faltando el respeto”, ipreguntó.

Por último, Crespo, que negó un cambio de planes en caso de que Boca pierda puntos esta noche en su visita a Colón de Santa Fe, se refirió al vínculo con su ex compañero y ahora entrenador de River, Marcelo Gallardo.

“La agradezco sus palabras, le tengo mucho cariño. En Defensa está su hijo, Nahuel. Es normal, el vínculo padre e hijo tiene condimentos emocionales importantes. Pero al final de cuentas, Nahuel eligió otro camino, el de Defensa y Justicia. Tiene que ver con apartarse de las cuestiones sentimentales, que muchas veces van de la mano y otras veces deben ser paralelas a lo profesional”, cerró.

Fuente. Télam