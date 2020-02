Kicillof lanzó Comprá Cerca

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que durante los últimos cuatro años “había que comprar un GPS o una lupa para encontrar un Precio Cuidado en la provincia de Buenos Aires”, al participar de la firma del convenio Comprá Cerca, con empresarios y comerciantes de la región, que permite que pequeños almacenes y mayoristas participen del programa Precios Cuidados.

En ese marco, el gobernador subrayó que “que las decisiones que está tomando el presidente Alberto Fernández coinciden absolutamente con las orientaciones que tiene le gobierno de Buenos Aires”.

“Es un placer enorme firmar este convenio con Nación y la Provincia, no puede haber una política exitosa en Nación sino está coordinada y articulada con Provincia y no puede haber una política exitosa en Provincia sino esta articulada con Nación”, dijo el gobernador.

El mandatario realizó estas declaraciones luego de un acto desarrollado en el salón Dorado de la Gobernación, en La Plata, que contó con la presencia de la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, y del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

“Precios Cuidados es una política de empoderamiento de los y las consumidoras, la supervisión, la colaboración, el control de precios lo hacemos decentralizadamente pero era importante formar el gobierno provincial para ponernos al servicio de la Nación y complementarnos”, sostuvo.

Kicillof dijo: “Venímos de 4 años donde no sabíamos lo que iba a venir de luz el mes siguiente, no sabíamos cuánto iba a venir de gasto, no sabíamos cuánto iba a salir nada. Eso hizo que también se desordenara el proceso de fijación de precio de los empresarios”.

“Las víctimas son todos, no es que gana el comerciante a expensas del consumidor, en el clima que armaron con políticas neoliberales, no de ausencia del Estado sino de presencia del Estado para preservar los intereses de capitales más concertados del país, es sálvese quien pueda y ante esto es necesario que el Estado vuelva a intervenir”, agregó.

El gobernador remarcó que “Precios Cuidados fue una política de intervención y regulación del Estado tan exitosa que ni siquiera un gobierno como el anterior pudo erradicar, subsistió esos 4 años que sobrevivieron pero desvirtuada, las hicieron o inservibles o contraproducentes”.

Kicillof celebró “la decisión de Alberto Fernández de relanzar Precios Cuidados porque era importante recuperar ese programa en su versión 4.0, que incorporó tecnologías, nuevas herramientas”.

Por su parte, el ministro Costa precisó que habrá “una canasta de productos genéricos para el consumo de familias bonaerenses” y que en el marco del programa “se va a extender esta política al resto de los comercios, y buscamos que se incorporen los mayoristas que son los que abastecen a los pequeños comercios”.

“En esa línea, como continuidad del trabajo desde la Provincia vamos a garantizar con inspectores que dispone la subsecretaria de de comercio de la Provincia y (el ministerio de) Trabajo, coordinando con los municipios el abastecimiento de precios y la señalización de los productos en los mayoristas que estén de acuerdo”, agregó.

En tren de precisiones, dijo que el programa Compra Cerca contará con una canasta de 15 productos en los almacenes de barrio, mientras que en los autoservicios serán 25.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, remarcó la importancia de “recuperar una herramienta muy importante y muy efectiva con ese objetivo central que fue buscar precio de referencia” y agregó que se trata de “usar lo mejor de ese programa de hace 6 años y sumarle la aplicación”.

“Lleva mas de un mes el programa, estamos contentos porque estamos logrando tener buenos resultados con estos objetivos iniciales. Sabíamos que esto requerían pasos siguientes, que es lo que estamos buscando con el anuncio de hoy que tiene que ver con llegar al territorio”, concluyó.

Fuente. Télam