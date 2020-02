Juntos por el Cambio no dará quórum para tratar proyecto de jubilaciones

El interbloque de Juntos por el Cambio se reunió para adoptar una postura común, tras la plenaria de las Comisiones de Previsión Social y de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en las que el proyecto obtuvo dictamen.

Juntos por el Cambio reclamó, durante el debate en el que participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, que se incorpore una cláusula transitoria para mantener por un determinado plazo el actual régimen a los magistrados que están en condiciones de acceder a la jubilación, con el objetivo de evitar una masiva renuncia de jueces.

La propuesta no fue aceptada durante el encuentro. “El Interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio lamenta que el oficialismo haya rechazado la propuesta elevada hoy por nuestros legisladores”, sostiene el texto.

“El oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios”, dijeron los diputados del Interbloque Juntos por el Cambio.

“Coincidimos en la necesidad de cambiar los regímenes jubilatorios que tienen privilegios, pero observamos que el oficialismo tiene un objetivo último que es peligroso para la democracia y la República. Por ello, ofrecimos al Frente de Todos incorporar una cláusula transitoria para evitar que haya un éxodo masivo de magistrados y sobrevenga la anomia en el Poder Judicial. Intentamos persuadir al oficialismo durante toda la jornada, pero no tuvimos el eco esperado”, señalaron los diputados de Juntos por el Cambio esta noche, tras una reunión de Interbloque en la que se definió no dar quórum en la sesión del jueves 27. “Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra, si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial”, concluyeron.

Pese a no aceptar este propuesta, el oficialismo aceptó hoy realizar una serie de modificaciones a la iniciativa. Entre ellas, el Frente de Todos propuso que no se modifique la edad de las mujeres, como establece la iniciativa del gobierno nacional, con lo cual solo se subirá gradualmente la edad de los hombres de 60 a 65 años.

Además de esa reforma se aceptó incluir otra modificación sobre los años de aportes que necesita un magistrado para acceder a este sistema jubilatorio especial para los jueces, fijándolos en 10 continuos o 15 discontinuos, en lugar de los 20 que establecía el proyecto original.

Fuente. ambito.co