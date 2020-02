Los alimentos aumentan la grasa abdominal y la celulitis

La grasa localizada que se deposita en el cuerpo no siempre tiene relación con la cantidad total de grasa que contienen los alimentos que se ingieren, sino con la energía excedente que se le ha dado al cuerpo.

Si bien es cierto que existen muchos factores que inciden sobre la acumulación de grasa -sedentarismo, hábitos tóxicos, edad, falta de descanso, hormonas, genética- la insulina y el glucagón son los protagonistas del problema de la grasa localizada. Estas dos hormonas se encargan de llenar y vaciar reservas energéticas que tiene el cuerpo. La insulina, por un lado, conduce la energía de más hacia las reservas, lo cual hace que se transforme en tejido adiposo; por otro lado, el glucagón vacía las reservas para hacer llegar dicha energía al torrente sanguíneo.

Sin embargo, la responsabilidad real radica en la persona, en la dueña del cuerpo, y no en cómo funciona este último. Si se alimenta de manera saludable, hacer ejercicio y, en consecuencia, gasta más energía de la que consume, el metabolismo del cuerpo funcionará cada vez mejor y no acumulará tejido adiposo en ciertas zonas.

Las causas del sobrepeso o de los “kilitos de más” son diversas, tal como se mencionó. Sin embargo, hay algunos alimentos que pueden contribuir al aumento de peso y, puntualmente, a la acumulación de grasa localizada. Conocerlos puede ayudar a alimentarse de manera más saludable y más acorde al objetivo de perder esa grasa localizada acumulada en el abdomen, en la zona conocida como “pantalón de montar”, en los glúteos, o en la cadera, por ejemplo.

1. Galletitas o pan blanco

Algunos contienen grasas trans, que provocan el aumento de la cantidad de grasa alrededor del tejido del abdomen y la redistribuyen a otras partes del cuerpo.

2. Helado



Es un postre que contiene una gran cantidad de crema, azúcar y leche entera. Si se consume de manera excepcional no causa ningún tipo de problema. No obstante, su consumo frecuente puede resultar perjudicial para la salud, por la cantidad de azúcar que tiene, pero además contribuye a acumular grasa localizada.

3. Bebidas azucaradas



Las gaseosas o algunas bebidas dietéticas están relacionadas a patologías como la obesidad, la diabetes y, por supuesto, a la acumulación de grasa abdominal. Su ingesta diaria o muy frecuente provoca aumento de peso y todas las patología asociadas a esta situación.

4. Mayonesa y aderezos.

Todos estos productos contienen gran cantidad de grasas, que incluso llegan a superar el 80% del total de sus ingredientes.

5. Alimentos salados



El consumo de cantidades excesivas de sodio -ya sea en la cocción o composición de los alimentos que se ingieren o a modo de condimento en forma posterior- causa retención de líquidos. La retención de líquidos, si bien no es grasa como tal, se acumula en forma localizada en ciertos lugares del cuerpo -las extremidades, por ejemplo- y contribuye al aumento de la zona en cuestión.

6. Comida rápida o chatarra



Las hamburguesas, papas fritas o cualquier alimento frito que se vende en los establecimientos de comida rápida también son una amenaza para la grasa en el abdomen o localizada en cualquier otra parte del cuerpo. Esto se debe a ingredientes como carbohidratos refinados, azúcares y jarabe de maíz, entre otros.

7. Alcohol



Aparte de las calorías que contiene un vaso de cerveza o una copa de vino, se ha encontrado que consumir alcohol aumenta el apetito, lo cual implica que después de haber ingerido cualquier bebida que lo contenga la persona será propensa a comer más.

8. Cereales de caja refinados con azúcar

Al igual que con las gaseosas o el helado, el problema es la alta cantidad de azúcar que contienen estos alimentos.

9. Embutidos



La grasa y el sodio que contienen estos alimentos se configura como el principal problema en este sentido, dado que ambos componentes hacen que el cuerpo acumule grasa localizada y retenga líquidos.

10. Granola y barritas



El hecho de que tengan cereal, semillas, y que sean reducidos en azúcar, en algunos casos, no implica que sean alimentos dietéticos, ni tampoco que no engorden.

Así como hay alimentos que pueden ayudar a aumentar la grasa corporal y la celulitis, también hay otros que pueden contribuir a que se reduzca la misma.

Chocolate



Uno de ellos, aunque suene paradójico, es el chocolate. Aunque no parezca, incluirlo entre los alimentos quema grasa no es una broma, ni un error. El chocolate ayuda a quemar la grasa que se acumula en el abdomen, pero solo cuando tiene un alto contenido de cacao, idealmente más del 85%. Si el chocolate tiene mucha leche, azúcar, manteca o alguno de los componentes que se les suele agregar, no cumple con este objetivo.