“La Justicia seguirá ocupandose de los crímenes de la dictadura”

“Tengo la alegría de que hoy todos los oficiales de nuestras tres fuerzas han salido de la democracia y para nosotros eso es una gran alegría”, dijo Fernández en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz de Campo de Mayo. Y agregó: “Es la primera vez que podemos decir esto y yo lo celebro”.

En otro tramo del discurso aclaró que en un sentido histórico “es una tristeza porque nunca debí tener que celebrar esto”. Dijo creer que ahora “toda la Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos, y hoy podemos decir que nuestros hombres del Ejército, nuestras mujeres del Ejército, nuestras mujeres del Ejército, nuestros hombres y mujeres de la Armada, nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Aérea, han nacido como oficiales de la democracia, y yo lo celebro”. Aclaró que “no va en detrimento de nadie”, porque la mayoría de los oficiales ya trabajó para la democracia. Pero por “si a alguno le cabía alguna duda, hoy ya todos los oficiales han salido de la democracia y ése es otro éxito de la Argentina”.

–¿Cuál es exactamente el motivo de la celebración? –le preguntó Página/12 al Presidente.

–Es muy concreto. De ahora, en adelante, cuando mandemos el pliego de un oficial para un ascenso, ya ni tendremos que examinar si tuvo o no tuvo una responsabilidad en la dictadura. Sin que esto signifique hablar mal de otros oficiales que no tienen ninguna mancha, quise decir que hasta por razones biológicas no quedan en las Fuerzas Armadas oficiales que hayan empezado su carrera como tales en tiempos de dictadura.

–¿Y las inconductas?

–Delitos atroces que determinaron horribles e imperdonables padecimientos a miles de personas. Siempre sostuve lo mismo. Desde que escribí mi libro de 1985, durante el Juicio a las Juntas. Y en el gobierno de Néstor (Kirchner) impulsamos el proceso de anulación de las leyes de impunidad para retomar los procesos judiciales.

El Presidente se refiere a “Juicio a la impunidad”, escrito en coautoría con Mona Moncalvillo y Manuel Martín.

“El punto importante es que nuestros oficiales de hoy no estuvieron involucrados en aquellas perversiones”, dijo el Presidente.

La Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, fundada por Adriana Calvo, la sobreviviente del terror que murió en 2010, emitió un comunicado con el título de “No damos vuelta la página”. Se preguntaba, en una parte: “¿Con qué cara se puede decir a una familia que aún continúa buscando los restos de sus seres queridxs y algún mísero dato sobre dónde permaneció secuestradx y desaparecidx, que dé vuelta la página?”.

Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, calificó las declaraciones del Presidente de “negacionistas”. Dijo que “en nombre de las Madres, que seguramente todas pensamos igual, no podemos aceptar dar vuelta la hoja ni cerrar la exigencia de que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos/desaparecidos”.

A las 16.58 el Presidente escribió un hilo en su cuenta de Twitter @alferdez. Recordó su discurso del viernes y celebró que, “de aquí en más, no deberemos analizar si alguno de nuestros oficiales participó de las sistemáticas violaciones de derechos humanos que fueron parte del genocidio que padeció nuestra Patria entre 1976 y 1983”. Dar vuelta la página, señala otro tuit, significa que “entre nuestros oficiales ya no quedan partícipes activos o complacientes del terrorismo de Estado”. Luego, igual que en el diálogo con Página/12, explica que el término “inconductas” se refiere a “delitos atroces que determinaron horribles e imperdonables padecimientos a miles de personas”.

Otra parte del hilo presidencial señala: “He visto que mis palabras han herido la sensibilidad de las víctimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Saben que en mí solo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables”. Explica también el hilo de Twitter: “Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no usé las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia”. Luego de mencionar que a lo largo de su vida siempre bregó por que “imperen la ley y el castigo como forma de reparar los delitos de lesa humanidad”, termina así el hilo del Presidente: “No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el ‘Nunca más’ que pregonamos sea ‘Nunca más’ en la Argentina”.