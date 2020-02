UIA: “La recuperación no será fácil”

En cuanto a la situación del sector industrial, dijo que “todavía la tendencia negativa no se ha revertido y no será un proceso rápido, no se hará en 30, 60 o 90 días”. “Los números en la industria muestran que cerramos el 2019 con una caída casi del 7 por ciento (Indec informó que la baja fue de 6,4 por ciento), y hay todavía sectores que están trabajando con una capacidad instalada del 50 por ciento. No se ha recuperado y no es fácil hacerlo”, admitió.

El empresario subrayó que “el mundo está trabajando con un contexto de gran liquidez, hay países que tienen tasas de interés negativa. Tenemos que presentar un país en marcha, con empresas en marcha y aprovechar la liquidez que están teniendo los países vecinos, con acceso a ese crédito para crecer”.

Acevedo subrayó además que el crédito debe apuntar a “crecer, y no para el gasto corriente porque si no entramos en lo de siempre, en gastar más de lo que se produce”. En cuanto a las declaraciones del Fondo Monetario Internacional tras el paso de la misión técnica por la Argentina, Acevedo se mostró sorprendido que “se haya ubicado en la línea del Gobierno”.

Para el dirigente empresario, Argentina tiene todas las posibilidades de crecer “y para eso hay que bajar la inflación. Y en este Gabinete veo las ideas bien claras y pragmatismo”. Además, Acevedo enfatizó: “No tengo miedo o no miedo a un default. Argentina necesita arreglar el tema de la deuda y es importante que el Gobierno pueda hacerlo y la Argentina pueda hacerlo”. “El miedo que se puede tener es en que se falle pero están dadas las condiciones para que se pueda hacer”, agregó. Para Acevedo, “el apoyo del Fondo es para decirle a los acreedores denles plazo y facilidades de pago y baja de tasas, pero no llévenlos a un default”.

El Indec informó a comienzos de mes que la industria cayó 6,4 por ciento el año pasado acumulando una baja del 11,7 por ciento en los últimos dos años. En las 16 divisiones del índice de producción industrial se computaron caídas en el año. El bloque que más bajó fue equipo de transporte (36,9 por ciento). En la lista le siguieron vehículos automotores (-22,6 por ciento) y maquinaria (-14,6).

Fuente. Pagina12