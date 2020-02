Wichis sin documentos ni escolaridad ni tarjeta Alimentar

El cacique Modesto Rojas contó que las medidas de la emergencia sociosanitaria no han llegado aún allí. El jueves fue el Renaper pero no pudo iniciar trámites para personas indocumentadas.

El cacique de la Comunidad Fwolit Lantawos, Modesto Rojas, del pueblo wichi en Tartagal, dijo que no les está llegando casi nada de la declaración de emergencia sociosanitaria. Este jueves los visitaron trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renaper) pero no pudieron realizar trámites para la gente indocumentada. Hay chicos y chicas sin escolaridad, sin Asignación Universal por Hijo y, manifestó el referente, solo 5 familias recibieron la tarjeta Alimentar.

Rojas se mostró disconforme porque el gobernador Gustavo Sáenz no escuchó las inquietudes de las autoridades originarias este martes en Tartagal.El cacique contó que hay 7 personas indocumentadas, entre ellas un chico de 14 años. El cacique dijo que el adolescente no pudo tener acceso a la escolarización por no tener DNI y que pese a que fueron en varias oportunidades a hacer el trámite con el papá y la mamá, en el Registro Civil requirieron pruebas de que fuera hijo de la pareja. Dijo que en una ocasión le pedían un “testigo de 90 años”.

Por estar indocumentado el adolescente tampoco pudo acceder a la Asignación Universal por Hijo. Rojas explicó que en el Registro Civil manifestaron dudas de que el chico pertenezca a la comunidad y sea hijo de su padre y madre wichis. El cacique puntualizó que el papá y la mamá aún estando embarazada “se iban a trabajar al monte” donde no tuvo controles prenatales y el niño nació en un “parto domiciliario”.

“La gente del Estado no lo quiere anotar porque nació en la casa. Ellos desconfían, creen que no son de la comunidad, El Registro pone un montón de excusas”, afirmó Rojas.

En la jornada de este jueves, una trabajadora y un trabajador del Renaper fueron a la comunidad. El Cacique contó que hace dos meses había enviado una carta al Ministerio del Interior, con un periodista de Buenos Aires que fue a entrevistarlo, en la que solicitaba un operativo para que las personas de su comunidad tengan documento de identidad.

El cacique manifestó que está disconforme porque no pudieron realizar los trámites para quienes nunca tuvieron DNI.

“De Renaper me dijeron que era el 27 de este mes pero se presentaron hoy (jueves). Trabajaron muy rápido. Hicieron 63 trámites de actualización de documentos, cambios de domicilio y renovaciones (…) Me dijeron que van a volver en marzo con los DNI. Por las personas indocumentadas, podría ser que vengan otra vez en un operativo con Provincia y con un juez de paz. Piden 5 testigos”, expresó Rojas.

El cacique no comprende que se impongan esos requisitos para la comunidad wichi cuando hay una declaración de emergencia sociosanitaria y la falta de documentación les impide acceder a otros derechos. “No sé por qué piden tantos testigos si saben que son de pueblos originarios. Me gustaría hablar directo con el jefe de Renaper o con quien corresponda. Siguen poniendo trabas”, sostuvo Rojas.

El cacique dijo que entre la gente indocumentada hay dos hombres mayores y una mujer con edades de entre 50 y 62 años, dos mujeres que son jóvenes de entre 20 y 30 años, y un hombre de 44 años que sufrió un ACV el año pasado, por lo que quedó imposibilitado de trabajar y no puede tramitar una pensión.

“Somos discriminados y estamos en abandono del Estado. Siguen trabajando mal”, expresó el cacique.

Rojas dijo que ni en la Municipalidad pueden solicitar ayuda quienes no tienen documento o no tienen actualizado el domicilio. Además, “hay familias que no pueden cobrar la Asignación Universal por Hijo”, detalló.

Esta semana se hicieron las entregas en Tartagal de la Tarjeta Alimentar. “En mi comunidad solo 5 familias recibieron”, indicó el cacique.

Rojas se refirió a que la familia de la Misión La Mora cuyo bebé murió el 7 de enero no recibió asistencia y dijo que ayer el papá fue hasta su comunidad pensando que llegaban donativos pero eran los trabajadores del Renaper. “El (bebé wichi fallecido el 7 de enero) fue el primero por el que salimos en los medios. Si no salíamos iban a seguir ocultando los chicos muertos. Es un dolor grande”, sostuvo el referente.

El cacique contó que en la comunidad hay niños y niñas que no acceden a la escolaridad aunque tengan documentos, por falta de dinero, y por ende, tampoco a la AUH. Describió la situación de una mamá wichi que cría sola a 4 hijos de 6 a 9 años y no tiene trabajo. Señaló que tiene niños desnutridos y no cobra la asignación, “ninguno de los niños van a la escuela porque no tienen zapatos ni como comprar útiles”. La madre, de 48 años, “lava ropa, hace alguna changuita, y recién va a cocinar para sus hijitos”, dijo Rojas. El referente también agregó que “la Municipalidad no facilita nada”.

“Hay una declaración de emergencia pero a la zona nuestra no está llegando nada”, insistió Rojas. Dijo que solo recibieron la donación de 20 botellas de agua por parte de una fundación que no tiene vínculo con el gobierno.

El gobernador Sáenz estuvo esta semana en Tartagal con su gabinete y con comunidades originarias. “Esa reunión ha sido muy negativa para nosotros. Él vino, dio el discurso de las 40 ambulancias que consiguió para el Norte y no quiso escuchar las inquietudes nuestras como dirigentes”, expresó el cacique.

“Con Sáenz no hablamos nada. Algunos han presentado nota con pedidos pero no nos dieron participación. Había 50 caciques, la mayoría quedaron molestos”, aseguró. Rojas es conocido en el Norte porque desde hace años recorre la geografía del Chaco salteño visitando a familias y comunidades indígenas más alejadas.

Fuente. Pagina12