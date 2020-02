Qué interés cobra cada banco financiar las tarjetas

Miguel Pesce, presidente del Banco Central, argumenta que la tasa de referencia está por debajo del 50 por ciento, y se acerca a la banda del 40. Pero desde las entidades bancarias aún no hubo respuesta, más allá de la afirmación en el Financial Time de Eduardo Elsztain, gerente general del Banco Hipotecario, hablando que las ganancias son una bendición, una definición que no cayó bien en la Casa Rosada.