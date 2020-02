“No le encontramos la vuelta a la economía”, reconoció Jorge Macri

El intendente de Vicente López y jefe del PRO bonaerense, Jorge Macri, admitió que la gestión de Mauricio Macri no le encontró “la vuelta a la economía”, consideró que Juntos por el Cambio perdió las elecciones porque no se pudo “achicar el sufrimiento económico de la clase media” y habló del “luto” que atraviesan Mauricio Macri y María Eugenia Vidal tras haber sido derrotados en los comicios.

“Nos faltó una vuelta de tuerca”, admitió en una entrevista con la agencia de noticias Télam en la sede de la intendencia en la avenida Maipú, en la que destacó que la gestión del presidente Alberto Fernández hasta ahora puso su esfuerzo en “sostener relaciones internacionales con los principales países del mundo” y también en “buscar síntesis en su propio espacio político”, dos aspectos que valoró.

Destacó la “capacidad” de la ex gobernadora Vidal y dijo que “puede ser todo lo que ella desee ser”, se refirió a Macri como quien “mejor representa el 41%” obtenido en la última elección, y dijo que ambos están ahora atravesando un proceso “de luto” que consideró necesario para volver a la arena política.

¿Cómo evalúa estos dos meses de la gestión de Alberto Fernández?

Está haciendo un gran esfuerzo por sostener relaciones internacionales con los principales países del mundo. Y también por buscar síntesis en su propio espacio político, que tiene miradas muy diversas, mucho más que en Cambiemos. Es valioso su esfuerzo. Sobre medidas, hay que darle tiempo, pero esos dos ejes son centrales.

Sobre el tema de la deuda, apoyaron el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda en el Congreso.

Era una herramienta que había que darle al gobierno, al igual que apoyamos la prórroga del endeudamiento en la provincia. Pero me gustaría que fuera recíproco, porque tenemos a Martín Yeza en Pinamar, que está esperando que la aprueben la ley impositiva que busca actualizar tasas que quedaron muy atrasadas por la inflación. Pero se lo niega el mismo espacio político que justifica el aumento del inmobiliario del 75% en la provincia.

¿Con el diario del lunes, qué tendría que haber hecho Juntos por el Cambio para ganar?

Achicar el sufrimiento económico de la clase media. No encontramos la vuelta a la economía pero además faltaron mecanismos para paliar el esfuerzo titánico que le pedimos a la clase media. Muchos de ellos cambiaron de voto, aunque sabían que el camino no era correcto o no querían volver a recetas del pasado. El día a día se hizo insostenible. Yo lo vi en los hechos. Acá no solo gané sino que saqué más votos que en 2015, pase de 55% a 63% ¿Por qué crecí en un espacio político que no lo logró? Porque encontré mecanismos para ayudar a la clase media. Creo que eso no lo pudimos hacer a nivel nacional, faltó media vuelta de tuerca.

¿Cómo imagina hoy el futuro de María Eugenia Vidal o de Mauricio Macri?

Mariu es la figura que mejor resume ‘el todo’ de Juntos por el Cambio en la provincia. En la Nación, hoy Mauricio es el que mejor representa al 41%. Pero no es el único, nadie es dueño de ese porcentaje pero algunos lo representan de manera más integral. Esa es la foto hoy. Qué va a pasar a futuro dependerá de cada uno, en qué lugar se ponga. Todo es muy dinámico. Vidal puede ser lo que ella desee ser. Tiene esa capacidad y esa cualidad, pero ahora está en un momento en el que primero se hace el proceso de luto, igual que Mauricio. No importa si las encuestas ya había avisado. Hay un luto, un análisis y un proceso.

¿Le gusta Patricia Bullrich como jefa del PRO a nivel nacional?

Es un cambio interesante, tiene mucha energía, voluntad, vocación. Tiene un desafío grande.

Para algunos eso anticipa que el partido buscará abroquelarse sobre la seguridad como eje central. ¿Coincide?

No creo que nadie vote solo por seguridad, si hacemos eso no entendimos. Hay muchos móviles del voto y Patricia además es mucho más que seguridad. Obvio que el tema siendo parte fundamental de la agenda, pero si te volvés un partido monoproducto vas a achicarte.

¿Qué papel juega hoy el consultor Jaime Durán Barba?

Creo que tuvo un rol muy importante. Es un buen analista, pero nunca definió políticas públicas o ejes de gestión en Cambiemos. No somos solo lo que él decía. Resumir todo lo que representamos en los dichos de él, no va.

Fuente. Télam