El FMI rechazó una quita en la deuda y replicó a Cristina

Lo hizo su vocero, Gerry Rice. “No está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina”, explicó. Destacó el diálogo con el gobierno de Alberto Fernández.

Mientras que en Buenos Aires una misión del FMI audita las cuentas públicas, en Washington el vocero de ese organismo, Gerry Rice, rechazó que se pueda aprobar una quita sobre la deuda del país con el Fondo. “No está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina”, explicó.

Además, el directivo aseguró que el Fondo no violó sus estatutos al desembolsar 44 mil millones de dólares al Gobierno del ex presidente Mauricio Macri. ”Puedo asegurar a todos que no hubo violación de la reglas del FMI”, subrayó.