Coronavirus: cambios en el método de evaluación de casos sospechosos

Ya son 1.367 los fallecidos por coronavirus en China, luego de que en las últimas 24 horas se sumaran 254 nuevos casos. A su vez, tras una modificación en el método de diagnóstico de la enfermedad, el número de infectados se elevó en más de 15.000, para alcanzar un total de 59.805 contagios. La modificación permitirá “atender a los pacientes lo antes posible”, según informó la Comisión de Salud de Wuhan, epicentro del brote. En Japón se produjo el tercer fallecimiento fuera de territorio continental chino mientras que en Inglaterra se detectó el primer caso en Londres.

“El nuevo método permitirá a los enfermos recibir tratamiento a tiempo”, detallaron representantes de la Comisión de Salud y explicaron que, ahora, se incluirán en los cálculos “aquellos pacientes que han sido clínicamente diagnosticados”. Todas las personas cuya radiografía pulmonar muestre señales de neumonía ingresarán en la estadística, sin esperar la prueba de ácido nucleico que hasta el momento era requerida para confirmar el diagnóstico. Esta prueba era realizada con equipos que escaseaban en Wuhan y ahora los médicos tendrán la prioridad en el diagnóstico de los casos.

El cambio de metodología derivó en que este jueves las cifras se elevaran de manera considerable para llegar a ser el día con mayor cantidad de muertes y contagios registrados: los 254 fallecimientos superan a los 103 registrados el pasado 10 de febrero, mientras que fueron 15.152 los nuevos enfermos contabilizados durante el jueves. En este sentido, Michael Ryan, jefe de departamento de Urgencias Sanitarias de la OMS, remarcó que ”el aumento se debe al cambio de metodología” y aclaró que “los nuevos casos no representan un cambio significativo en la trayectoria del brote”

Por otro lado, tras las muertes en Filipinas y Hong Kong, se registró en Japón el tercer fallecimiento fuera de China continental. La víctima era una mujer de 80 años que vivía en la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio, según informó el Ministerio de Salud de Japón. La gravedad del caso está en que la mujer no había viajado a Wuhan en el último tiempo, mientras que en Kanagawa no hay otro caso de coronavirus, por lo que las autoridades aún no pudieron establecer la causa del contagio. En Japón hay 248 diagnosticados, de los cuales 218 son tripulantes del crucero Diamond Princess, amarrado en cuarentena en el puerto de Yokohama.

En Inglaterra el coronavirus llegó por primera vez a Londres y ya son nueve los casos en territorio británico. La nueva paciente desarrolló síntomas tras aterrizar de un vuelo proveniente de china en el aeropuerto de Heathrow. Ahora los funcionarios rastrean a sus familiares, amigos y personas con las que haya estado en contacto desde su llegada a Londres, para evitar la propagación del virus. En este sentido, desde el Ministerio de Salud británico advirtieron que el Reino Unido debe prepararse para más casos de coronavirus. Paul Cosford, director médico del departamento de Salud, aseguró que “un gran número de personas que llegan a aeropuertos británicos podrían estar infectadas”.

Fuente. Pagina12