Arde Boca: Mac Allister acusó a la dirigencia de no valorarlo

La salida de Mac Allister de Boca se dio en momentos en que estaba con la Selección argentina Sub 23 disputando el Preolímpico de Colombia, que finalmente el plantel albiceleste terminó ganando.”Cuando me llamó Riquelme estaba enojado por algunas cosas, me comunica que mi papá había hablado mucho y quería hacer el nexo entre los ingleses y Boca. Además de ser mi papá, es mi representante, y como ellos (Brighton) pusieron 10 millones de euros, por un tema de respeto tienen que contestar, es lo que corresponde. Mi papá sólo quería que Boca atienda. Me preguntó y yo quería quedarme en Boca. Me dijo ‘perfecto’”, señaló.

Sin embargo, agregó que “a las horas me entero que Boca mandó un mail diciendo que no iba a Inglaterra, que me quedaba, pero que si Brighton ponía un millón de dólares sí me iba. Si ellos decían ‘Alexis se queda’, me quedaba. Boca tuvo la chance de comprarme y no lo hizo. Brigthon había puesto la plata y confió en mí”, relató.

Por esos días Brighton & Hove Albion, dueño del pase del jugador, le pidió a Boca que le diera a Mac Allister y para el traspaso (pese a que el jugador estaba gratis en el “xeneize”) ofreció 500 mil dólares, pero la dirigencia del club argentino pidió algo más de dinero.

“Que me quieran hacer quedar mal a mí es política. Tomé la decisión por lo que pasó. Vine a Boca porque quería y, aunque digan que fue por plata, tenía una oferta desde Rusia para ganar dos millones de dólares pero acá vine a ganar un tercio”, explicó.

Mac Allister también criticó la actitud del entrenador “xeneize” Miguel Ángel Russo, ya que él “estaba preparado para la competencia en Boca”.

“También influye que Russo no se haya comunicado conmigo para decirme que era importante. Creo que he estado a la altura de Boca en estos seis meses”, indicó.

La respuesta de la secretaría de fútbol

El exdelantero Marcelo Delgado, integrante de la secretaría técnica de Boca Juniors, trató de mentiroso a Alexis Mac Allister y sugirió que fue el propio jugador quien forzó su salida a Brighton & Hove Albion.

“Hay que decir la verdad, no hay que mentir. A ningún jugador se le va a quitar la posibilidad de irse y además si no quiere estar en el club… Nos hubiera gustado tenerlo más tiempo pero las cosas no se pudieron dar”, manifestó el “Chelo” en diálogo con Fox Sports.

Mac Allister, quien volvió de participar del Preolímpico con el seleccionado argentino sub 23, dijo hoy sentirse “poco valorado” en Boca, que al club “solo le interesaba la plata” y que detrás de su salida había “algo político”.

“Acá no hay nada político -respondió Delgado-, esa pregunta hay que hacérsela al jugador. Acá político no hay nada. “Vino una dirigencia nueva que quiere hacer las cosas bien”.

Y siguió: ”Yo estuve en un hotel con un dirigente del club inglés y me dijo que se lo querían llevar ahora. Ahí también estuvo el representante del chico, el hijo de (Gustavo) Arribas”, extitular de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y vinculado a un grupo empresario inglés que habría puesto dinero por el pase.

