Aviso a bonistas: si no canjean, habrá reperfilamiento “hard”

Alguien tiene que ceder, y no va a ser el Gobierno. Así se ha expresado el oficialismo puertas para adentro, y de alguna forma se lo ha hecho notar a los inversores extranjeros en estas últimas dos semanas, a través de la fuerte quita impulsada con el canje poco exitoso y con el reperfilamiento que anunció ayer. Aquellos fondos que no quieran convalidar una quita para la deuda en pesos deberán atenerse a las condiciones que ofrezca el Gobierno, léase, un “reperfilamiento hard”, con pagos de intereses, pero no de capital.

Es que en los próximos meses el Gobierno deberá enfrentar vencimientos por $300.000 millones aproximadamente por bonos como el AM20 (1 de marzo), A2M2 (6 de marzo), TC20 (28 de abril) y TJ20 (21 de junio). Y según comentan fuentes oficiales, las condiciones serán similares a las del último canje: canje vs. reperfilar. Todo esto sin considerar los compromisos por el pago de las Letras emitidas por el Tesoro, que elevan la cifra a un nivel todavía mayor.

Desde la cúpula del Poder Ejecutivo afirman que “los acreedores no pueden ser los únicos que ganen” y consideran que también deben poner su parte. Pongamos a la Argentina de pie fue el lema de campaña del albertismo, al cual le faltó agregar: “y a los inversores, de rodillas”. Pero el Gobierno podría estar pecando de inocente. Guzmán sabe que no puede desconocer los compromisos en pesos del país, y por esta razón anunció ayer que se seguirán pagando intereses, no así el vencimiento del capital del Bono Dual (ver pág. 4). Además, están al tanto del costo reputacional que podría tener la medida para el país.