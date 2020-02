Los tiempos de la deuda: ¿dónde estamos?

Con menor o mayor intensidad, el endeudamiento es visibilizado como un problema. Unos pocos le restan importancia, entre quienes se encuentra una referente del núcleo duro del macrismo, Patricia Bullrich. Esta semana, la ex ministra de Seguridad, hoy presidenta del PRO, declaró: “el nivel de deuda contraída por el gobierno de Cambiemos es absolutamente compatible y normal en cualquier país. Es una exageración, que tiene que ver con los intentos del gobierno de abrir márgenes políticos”. Sin embargo los números no dicen lo que Bullrich pretende que digan. Veamos los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía del estado de la deuda.

En el gráfico nº 1 se observa la dinámica del endeudamiento en los últimos años. Por un lado tenemos el crecimiento del monto total de deuda contraída por la administración central (la línea roja, eje de la izquierda), luego de la crisis de 2001 y la reestructuración del 2005, la deuda creció y bajo la presidencia de Mauricio Macri tuvo un salto importante. Por otro lado tenemos la deuda como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), es decir la deuda en relación a todo lo que se produce en un año en el país. Este indicador nos muestra cómo durante el kirchnerismo fue cayendo este porcentaje y cómo se produjo un cambio en la composición de deuda (reducción de la deuda nominada en dólares). Desde 2015 creció la deuda total y creció fuertemente la deuda en dólares.

Gráfico 1. Dinámica de la deuda pública y relación al PBI

Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía (III trimestre 2019)

En el gráfico nº 2 tenemos la deuda a mediano y largo plazo según los instrumentos. La secretaría de finanzas presenta en su informe trimestral un desglose de la deuda en el que se puede observar el fuerte peso que tiene la deuda nominada en moneda extranjera con acreedores privados y, en segundo lugar, los préstamos, entre los que se encuentran los acuerdos con organismos internacionales como el FMI.

Gráfico 2. Composición de deuda por instrumento

Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía (III trimestre 2019)

En los gráficos 3 y 4 se encuentran los vencimientos de capital e intereses diferenciados por monedas. A partir de los datos oficiales se puede llegar a entender la preocupación del actual gobierno por llegar a un acuerdo con los acreedores privados y con el Fondo antes de los meses de marzo y mayo. Los vencimientos más preocupantes son de aquellos títulos nominados en moneda extranjera, más aún si tenemos en cuenta que el cronograma de pagos con el FMI empezaría recién en 2021. Y si observamos los vencimientos por año, entendemos que los montos son muy altos en 2020, pero para los próximos tres años la preocupación es mayor por los altos niveles de vencimientos de capital e intereses de deuda en dólares.

Gráfico 3. Vencimientos de capital e intereses de deuda bruta por mes (datos del Ministerio de Economía, III trimestre)

Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía (III trimestre 2019)

Gráfico 4. Vencimientos de capital e intereses de deuda bruta por año (datos del Ministerio de Economía, III trimestre)

Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía (III trimestre 2019)

Ahora bien, ¿qué es lo que se está renegociando? Los cuatro años de gobierno macrista dejaron como saldo una deuda impagable. Tal como veíamos en los datos oficiales, los niveles de deuda crecieron fuerte e irresponsablemente. Si hasta el mismo ex presidente Macri comentaba en un video que se hizo viral: “Siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda”. Pero si el desenlace al que refería el ex presidente no se precipitó inmediatamente (a los dos años y medio de su gestión), fue gracias a la ayuda del FMI: el organismo con sede en Washington aprobó el programa de préstamos más importante de la historia a un país al borde del default. En junio de 2018, Christine Lagarde junto con Mauricio Macri firmaron el Acuerdo Stand By por 50.000 millones de dólares. Como este acuerdo no funcionó, en octubre de ese mismo año el FMI lo actualizó y amplió: 57.000 millones de dólares desembolsados mayoritariamente bajo el gobierno de Macri. La apuesta del organismo fue una apuesta política. Querían un segundo mandato de Macri en el sillón de Rivadavia y por eso no dudaron (o mejor dicho, el accionista con poder de veto dentro del organismo -Estados Unidos- no dudó) en otorgar el préstamo más importante de su historia aún violando su propio estatuto.

Ya para 2019 la deuda se vislumbra impagable y el ministro de Hacienda del gobierno macrista, Hernán Lacunza reperfiló deuda en pesos. Esta situación, como bien explica el especialista en el tema Héctor Luis Giulano, “provocó una fortísima caída en la cotización de los bonos argentinos que fueron entonces, en gran parte, comprados en el Mercado Secundario por nuevos Fondos Buitre (…) En el caso de nuestro país, estos papeles fueron así conseguidos al 40 y hasta el 30 % de su valor facial a través de la Bolsa. Y con ello cambió la estructura o composición de los tenedores de bonos que hoy reclaman y/o amenazan litigar nuevamente contra la Argentina en tribunales extranjeros de Nueva York y eventualmente en otros rincones del mundo”.

Las negociaciones. Actualmente, el proceso de renegociación de la deuda se está dando en diferentes escenarios:

Gobierno: Supeditación del diseño de políticas económicas en función a la renegociación (Presupuesto 2020 y funcionamiento de ministerios y secretarías) Legislativo: Mega Ley (Diciembre 2019) y Ley sobre sostenibilidad de la deuda (Enero / Febrero 2020) Negociación con acreedores privados Renegociación con el FMI

Si bien los rasgos generarles de la estrategia de renegociación se conocen, el detalle de actores intervinientes, propuestas e instrumentos involucrados permanecen limitados a círculos cercanos de la presidencia de Alberto Fernández. El periodista Pablo Wende entiende que la propuesta argentina consiste en “buscar alargamiento de plazos, menos cupones de intereses y un plazo de gracia para enfrentar vencimientos de tres años. El FMI presiona para agregar otra dimensión, que consistiría en una quita de 20% sobre el capital de los bonos”. Desde una mirada más crítica, Giulano señala que “se trata, en la práctica, de un esquema de negociación hecho a imagen y semejanza del interés de los acreedores del Estado argentino”. Por otro lado, con mayor optimismo, Federico Kucher entiende que “la crisis de la deuda local es un problema enorme pero también puede ser una oportunidad. El país tiene la decisión de renegociar con los bonistas y el FMI rompiendo con las lógicas perversas del sistema financiero internacional”.

En definitiva se trata de una estrategia compleja y con poco tiempo en el cronometro de negociación. Siguiendo la división que planteábamos al comienzo, el gobierno buscó tener el aval legislativo de las principales fuerzas con representación parlamentaria y lo hizo a través de la Mega Ley (sancionada en diciembre de 2019) y a partir de la sanción de “Ley de sostenibilidad de la deuda” (tratada a finales de enero en el congreso y sancionada en febrero de 2020). Y en el frente externo la negociación se divide en:

Con el Fondo. Reperfilamiento. Ante la evidencia de que el acuerdo con el Fondo iba a ser casi imposible de cumplir, especialistas en la historia y presente del FMI señalan que una salida posible es el cambio del SBA por un Acuerdo de Facilidades Extendeidas (EFF). Este último conlleva un aplazamiento en los pagos, un régimen extendido en el tiempo (el SBA era por 3 años, el EFF puede ir desde 5, 7 y 10 años) y una mayor vigilancia del FMI en las denominadas “reformas estructurales”. El factor determinante en este sentido es la votación de los Estados Unido en el directorio del Fondo, siendo que éste tiene el poder de veto. La gira por Europa de Alberto Fernández también debe ser leída en clave de renegociación con el FMI: se buscó el aval de Francia, Alemania, Italia y España en la dirección del Fondo. Recientemente, el encargado de la cartera de relaciones exteriores, Felipe Solá declaró que “Estados Unidos no va a ir en contra de la decisión general” de otros países de apoyar a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El embajador argentino en Washington Jorge Argüello, transmitió que las palabras del presidente Donald Trump en el encuentro fueron: “Dígale a su Presidente que no se preocupe porque vamos a ayudar y a apoyar” ante las negociaciones con el FMI.

Gráfico 5: Acuerdo Stand – By Argentina – FMI

Elaboración propia en base a datos del SBA (junio 2018) y actualización (octubre 2018)

Con los acreedores privados. Reestructuración. Pablo Wende informó que el encuentro del Consejo de las Américas, “el centenar de banqueros, analistas y hombres de negocios que fueron a escuchar a Guzmán reclamaron un cambio en ese orden de prioridades. Quieren que el gobierno explicite su plan económico antes del canje de la deuda” La estrategia para con los acreedores privados sería la buscar una oferta que contenga una reestructuración de los bonos con quita (no se saben los porcentajes) y la inclusión de cupones PBI. La particularidad de la negociación con los privados es que no se conocen públicamente quiénes son los acreedores del Estado y, como señala Giuliano, ademá “existe ya constituido en Nueva York un Comité de Acreedores de la Deuda Externa Argentina – presidido por un directivo del Fondo BlackRock – sin que nuestro país haya declarado la Cesación de Pagos (Default) – y que ese Comité sea el principal interlocutor del Gobierno”.

En definitiva la estrategia sería de extender el acuerdo con el FMI (Facilidades Extendidas) y reestructurar la deuda con los privados. Aunque probablemente el anuncio de llegar a dicho acuerdo sea primero con el Fondo y luego con los privados, en la práctica, la negociación ha de ser a la inversa.

Voces autorizadas. Se ha logrado afianzar en el sentido común que consignas como el No pago de la Deuda Externa son puras fantasías. Sin embargo, ante la inminente llegada de la comitiva del FMI a nuestro país y en el marco de un proceso de renegociación, diversas organizaciones del campo popular se animan a cuestionar el sobreentendido de que la deuda se paga, a como dé lugar, y que en esa acción se jugaría la “seriedad” del país.

En la primer parte de esta nota hablamos de números. Lo hacemos para entender mejor un problema que condiciona el presente y futuro del país; para sortear a los fanáticos de los tecnicismos que disfrazan posiciones liberales conservadoras de neutralidad o, más bien, de naturaleza: “Las cosas son como son”.

¿Qué voces creemos autorizadas? ¿Qué implica tratar al “tema de la deuda” como una cuestión de expertos? Las cifras, gráficos, montos y tasas son sólo una arista del tema. El resto, es política. Y la política es decidir cómo, por qué, para quiénes.

Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel no necesitan presentación. Se trata de incansables luchadorxs de los derechos humanos que, en este contexto, se han sumado a la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda pública que se propone construir una campaña de movilización popular a nivel nacional. No es la primera vez que abrazan esta causa, lo vienen haciendo desde hace décadas.

En octubre de 2007, por ejemplo, el premio Nobel de la Paz se unió a otrxs referentes a la Semana de Acción Global contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales en un ayuno en repudio a la dominación que ejerce la deuda sobre los pueblos empobrecidos. En ese momento, decía: “que no es justo pagar una deuda inmoral que atenta contra Dios y la vida de nuestros pueblos. En lugar de gastar miles de millones de dólares para la destrucción y la muerte de los pueblos en guerras y conflictos en diversas partes del mundo, que paguen a los pueblos explotados y empobrecidos lo que les deben, porque no somos deudores sino acreedores”.

En una entrevista realizada en mayo 2018 publicada por La Tinta, Norita Cortiñas la madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, ya había llamado a construir una campaña popular por el No Pago a la Deuda Externa: “está viniendo el tiempo de la rebelión y vamos a tener que fortalecernos para rebelarnos”, sostuvo. Y se refirió a porqué le pone el cuerpo (también) a este frente: “Nos ha pasado que la gente dice, ‘¿Pero una madre hablando de deuda externa? ¿Hablando de FMI?’, Como si fuera el gran pecado. Una Madre habla de deuda externa, porque Gustavo (su hijo desaparecido), es parte de la deuda externa de antes y de ahora. Y sigue siendo el pueblo cautivo de la deuda externa. Ayer perdimos 10 mil millones de dólares, ¡qué terrible!, con el hambre que hay. Hacer una jugarreta y perder 10 mil millones de dólares solamente en una operación, no tienen vergüenza.”

La lucha también es trasnacional. La coordinación internacional de las luchas no es una novedad de estos tiempos: el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos de diferentes países tiene una nutrida trayectoria en el siglo XX. Sin embargo, adquiere rasgos particulares en la actual fase del capitalismo. Las profundas transformaciones de la sociedad capitalista a nivel global hacia fines del siglo XX, constituyen el contexto en el que se multiplican las experiencias de resistencia al neoliberalismo en todo el mundo. Podemos contar distintos ejemplos, como el Foro Social Mundial, la campaña que derrotó al ALCA, las acciones globales contra el cambio climático o la huelga internacional de mujeres. En tanto la deuda es un mecanismo del capitalismo que oprime y refuerza la dependencia de los países del llamado “Sur global”, constituyéndose en un problema que trasciende lo nacional, existen también redes internacionales que abordan esta cuestión en particular, proponiendo miradas globales y acciones locales. Tal es el caso de la Comisión por la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), activa desde 1990. Su principal portavoz, Eric Toussaint, estuvo en Argentina debatiendo sobre la situación de nuestro país a fines del año pasado. En una entrevista que le realizó María Elena Saludas, referente de ATTAC-CADTM en Argentina, el militante belga y especialista en deuda planteó: “Para entrar en una negociación, en caso de Argentina, para mí es fundamental declarar una suspensión de pagos, una moratoria de pagos, diciendo que el país necesita auditar con participación de la ciudadanía las deudas reclamadas al país que no han sido contraídas por el actual gobierno, que ha sido elegido de manera democrática en octubre 2019. Se necesita un tiempo y por eso una suspensión de pagos es fundamental. Haciendo esto, puedo asegurar que los acreedores tendrán la obligación de sentarse a la mesa. De otra forma no se logrará una real correlación de fuerzas.”

Desde CADTM han participado en procesos de auditoría y tienen actividad en diferentes países. La red internacional aporta experiencia y conceptualización para abordar el problema del endeudamiento.

“Deuda odiosa”, deuda contra el pueblo. La noción de “deuda odiosa” que retoma CADTM es interesante para pensar nuestra realidad. La red toma la definición utilizada por la Comisión para la verdad de la deuda griega, en la que participó activamente, que a su vez retoma la doctrina jurídica de Alexander Sack y elementos del Derecho Internacional:

“Una deuda odiosa es o bien: 1) una deuda contraída en violación de los principios democráticos (incluyendo el consentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad) y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras que el acreedor conocía o estaba en condiciones de saber lo anterior”. O 2) una deuda que tiene como consecuencia denegar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población mientras que el acreedor conocía o estaba en condiciones de saber lo anterior”.

Cabe preguntarse, el proceso de endeudamiento que nos trajo hasta este punto ¿encuadra en algunas de estas opciones? A lo que podemos agregar, ¿qué alternativas se presentan en esta compleja situación que impone semejantes niveles de endeudamiento?, ¿de qué maneras se generan mejores condiciones para la negociación? En lo que viene, seguramente la movilización popular que se está gestando, ensayará sus propias respuestas.

Fuente: Analé Barrera y Lucas Castiglioni para TRAMAS n°27| 2020