La lucha interna de la UTA paró a más de 700.000 pasajeros

En efecto, los choferes de más de 52 líneas de colectivos de la CABA y del Gran Buenos Aires no prestaron servicios durante 24 horas y se estima que resultaron afectados alrededor de 700.000 pasajeros que utilizan a diario ese medio de transporte público. El Gobierno no estuvo ajeno al cruce de acusaciones de la conducción gremial y quienes resisten su mandato, ya que el ministro de Transporte, Mario Meoni, consideró la huelga como “ilegítima en términos legales”, acotando también que “la UTA y el conflicto no tienen que ver con cuestiones salariales, sino con temas internos sobre los cuales trabaja la cartera laboral”, según lo informo la agencia Télam.