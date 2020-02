Economía reperfiló el bono dual y se viene una negociación a cara de perro por la deuda

El Palacio de Hacienda postergó hasta el 30 de septiembre el pago del bono que vencía el jueves. En un durísimo comunicado, cargó contra los fondos de inversión que “decidieron no cooperar”.

La decisión del gobierno de Alberto Fernández de reperfilar el bono dual que vencía este jueves da la pauta de que la discusión con los acreedores por la reestructuración de la deuda argentina será a cara de perro. El comunicado con que el Ministerio de Economía realizó el anuncio cargó contra “un grupo de fondos extranjeros que poseen la mayor tenencia del instrumento” y los acusó de que “decidieron no cooperar”.

En concreto, la resolución oficial fue postergar hasta el 30 de septiembre el pago de los $ 95 mil millones correspondientes al capital del bono (una parte de esos títulos ya había sido canjeada por otros en pesos, en una operación realizada el 3 de febrero). En cambio, los intereses serán pagados puntualmente. En busca de no afectar a los pequeños ahorristas, la cartera que dirige el ministro Martín Guzmán decidió que las personas humanas que al 20 de diciembre tuvieran acreencias inferiores a los 20 mil dólares quedarán exceptuadas de la reprogramación.

La medida había quedado flotando desde la noche del lunes, cuando se anunció que la licitación de bonos para recaudar fondos que pudieran cubrir el pago del AF20 (tal la denominación del bono) había sido declarada como desierta. A partir de ese momento, las opiniones de los analistas se dividían. Algunos creían que el gobierno priorizaría la necesidad de seguir negociando con los acreedores para futuros vencimientos y pagaría en tiempo y forma. Otros pensaban que volcar esa suma de dinero al mercado era muy riesgoso porque pondría tensión sobre los precios y, principalmente, sobre la cotización del dólar.

Lo que pocos pensaban era la virtual declaración de guerra del gobierno a los fondos de inversión que no aceptaron canjear sus títulos ni prestar dinero. La nota prioriza el tono estrictamente político por encima de conceptos técnicos o económicos. “Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente”, dice el texto difundido desde el Palacio de Hacienda. “Quien participó del canje (realizado el 3 de febrero) posee ahora una tenencia sostenible, mientras que a los tenedores que decidieron no cooperar les tocará esperar”, agrega.

La comunicación también carga las tintas sobre la decisión del anterior gobierno, tomada en julio de 2018, de haber emitido un bono actualizado por el valor del dólar, sabiendo que en una situación tan inestable el valor de esa divisa podía dispararse, como ocurrió en más de una ocasión. “Lo que se hizo fue emitir deuda atada al dólar en una situación insostenible, una receta para agravar los problemas”, afirma.

Historia de una negociación

El blanco del enojo oficial es Templeton, un fondo de inversiones de riesgo de origen estadounidense que tiene en su cartera alrededor del 25% de los AF20 (unos U$S 400 millones). Tal grado de concentración no sorprende: durante la gestión de Luis Caputo como ministro de Finanzas, muchas emisiones de títulos fueron a medida de fondos extranjeros con lo que aseguraban el éxito del lanzamiento.

Fuentes del mercado afirman que desde el gobierno intentaron convencer en vano a Templeton para que participara de la fallida licitación de bonos del lunes, aportando dinero que serviría para asegurar el cobro del dual apenas 72 horas después. Esas conversaciones se extendieron hasta avanzada la tarde, vulnerando incluso el horario de cierre de la subasta, previsto para las 15, hora argentina.

El comunicado de Economía da a entender que esas negociaciones existieron. “Hubo cooperación de tenedores locales pero no hubo cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros que poseen la mayor tenencia del instrumento. Por el contrario, lo que expresaron tales fondos es que para ellos este instrumento es un bono en dólares, y que solo estarían dispuestos a recibir otro similar atado al dólar a un plazo muy corto, lo que este gobierno considera incompatible con la estrategia integral de restauración de la sostenibilidad de la deuda”, señala la versión oficial, que se aferra a esa discusión para fundamentar la decisión tomada.

“Quien trató al AF20 dual como un bono en dólares recibirá el tratamiento que se le está dando a la deuda en dólares”, explica, en referencia a la resolución tomada en diciembre de diferir el pago de Letras del Tesoro (conocidas como Letes) en moneda extranjera hasta agosto de este año.

El reperfilamiento confirma la senda trazada por el nuevo gobierno de discutir en cada vencimiento y priorizar la recomposición de la curva de rendimientos en pesos (esto es, que los inversores que buscan rendimientos más altos tengan que prestar su dinero a plazos más largos). El problema es que los compromisos se amontonan. Además de las Letes que el macrismo había reperfilado en 2019 y que fueron quedando para el primer semestre de este año, en los próximos meses hay fuertes pagos pendientes por los Bonar (marzo y mayo), Bogato (marzo), Boncer (abril) y Botapo (junio).

Se espera que el ministro Martín Guzmán entregue precisiones sobre la cuestión este miércoles, cuando expondrá su estrategia para la renegociación de la deuda ante la Cámara de Diputados. Esa cita coincidirá con la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional, que después de seis meses vendrá al país para analizar de primera mano la situación.

