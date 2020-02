Rodeado por su tropa, Trump celebró su absolución

Con un discurso enérgico y agresivo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, festejó la absolución del juicio político iniciado en su contra. El mandatario aseguró haber vivido un infierno a lo largo del impeachment y mostró satisfecho la portada del diario The Washington Post con el titular “Acquitted” (absuelto). La escena tuvo lugar durante un acto en la Casa Blanca al que convocó a numerosos congresistas republicanos. Durante el discurso, Trump dirigió sus ataques principalmente contra el senador republicano Mitt Romney, que el miércoles apoyó la moción demócrata en el juicio, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien recogió el guante y lo calificó como “una persona horrible y despreciable”. Sobre las acusaciones acerca de una posible influencia de Rusia en las elecciones de 2016, el mandatario expresó que resultaron ser “una mierda”. El día empezó temprano para Trump con el tradicional Desayuno de Oración Nacional, donde volvió a referirse a una “caza de brujas que no debería volver a pasarle nunca a un presidente de Estados Unidos”.

“Esta no es una conferencia de prensa, no es un discurso. No es nada. Es una celebración”, dijo Trump ante un Salón Este de la Casa Blanca colmado por sus partidarios y por medios de comunicación. ”Tuve que pasar por un infierno injustamente, y no hice nada mal”, se lamentó el presidente.

“Impeachment es una palabra muy fea para mí. Me llevaron hasta las etapas finales del juicio político, pero nunca pensé que una palabra pudiera sonar tan bien: absolución total”, expresó el mandatario. Más adelante mostró la tapa del diario The Washington Post que eligió la palabra “Absuelto” para encabezar la edición del día. “El mejor titular que he tenido en el diario”, bromeó. La sala lo ovacionó de pie.

Trump dijo que tuvo fortuna por estar junto a gente que lo defiende a capa y espada, en referencia a los republicanos en el Senado, porque caso contrario “esto habría sido un incidente horrible para el país”. Aprovechó la ocasión para criticar duramente al senador Mitt Romney, quien el miércoles apoyó la propuesta demócrata en la última jornada de impeachment.