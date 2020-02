ARA San Juan: procesaron a 6 marinos, pero sobreseyeron a Macri y a Aguad

Dos años y dos meses después de la desaparición del submarino ARA San Juan, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez se negó a investigar al expresidente Mauricio Macri y a su exministro de Defensa, Oscar Aguad, pero al mismo tiempo dictó el procesamiento de seis altos mandos de la Armada por el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea”, en el expediente 17379/2017, que investiga las causas y responsabilidades del hudimiento de la nave, con 44 tripulantes a bordo.

El fallo data del 31 de enero, tiene 619 páginas y fue anticipado por la agencia Télam. La imputación del delito fue contra el ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), Jorge Sulía; el ex jefe de Operaciones del COFS, Hugo Correa; el ex jefe del Estado Mayor de ese comando, Héctor Alonso; el ex titular del comando de adiestramiento y alistamiento, Luis López Mazzeo, el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, y el ex jefe de mantenimiento y Arsenales de la Armada, Eduardo Luis Malchiodi.

Al mismo tiempo se negó a investigar a Macri y a Aguad a pedido de las familias de los tripulantes fallecidos. En su lugar los sobreseyó, porque entendió que ellos “no estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas para hacerse a la mar”. Todo lo contrario a los imputados, que les impuso embargos de 2 a 3,5 millones de pesos y los consideró responsables porque “desoyeron el planteo del fallecido Comandante Pedro Fernández en cuanto al funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, lo que habría resultado determinante en la tragedia”.

“Luego de las pruebas colectadas hasta el momento, no surge que ni el ingeniero Mauricio Macri o el Dr. Oscar Aguad estuvieran en conocimiento de los defectos de alistamiento que tenía el Submarino ARA San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder”, consideró la jueza.

Según el expediente, el último registro del submarino data del “17 de noviembre de 2017″, cuando “el auditor del comando de adiestramiento y alistamiento de la armada, con sede en la base naval de Puerto Belgrano se comunico para informar la desaparición y pérdida de contacto con el submarino, cuya ultima comunicación se mantuvo vía radial el miércoles 15 de noviembre de 2017 a las 7.30″. De acuerdo a ese reporte, la última posición conocida de sl submarino fue a 505 kilómetros de la costa argentina, en línea perpendicular”.

Fuente. Tiempo.ar