River Plate: la expulsión de Díaz hace pensar a Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tendrá toda la semana para definir si cambia el sistema táctico tras la expulsión del zaguero Paulo Díaz en la victoria 2-0 del último domingo en el estadio Monumental, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El director técnico, que había encontrado la línea de tres en el fondo con el paraguayo Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y el propio Díaz, deberá ahora mover las piezas con el posible ingreso de Javier Pinola, lo que puede modificar también el sistema de juego.

De todos modos resta una semana de trabajo para el partido en Santa Fe frente a Unión del próximo domingo, por la fecha 19ª de la Superliga. Y Gallardo suele esperar hasta último momento para resolver.

Lo cierto es que, tras jugar dos partidos seguidos con la misma formación inicial, Gallardo ensayará un cambio que no sólo sería de nombre por nombre.

El plantel descansó este lunes y solamente se entrenaron aquellos jugadores que no fueron parte del partido ante los santiagueños. El equipo volverá a practicar este martes por la tarde, en el River Camp, de Ezeiza, donde trabajará toda la semana.

Por otro lado y tras la salida a préstamo de Nahuel Gallardo (hijo del DT), que ya está en Defensa y Justicia, restan resolverse las salidas de Iván Rossi y Kevin Sibile, quienes sólo tienen posibilidades de irse a jugar al exterior, tras el cierre del libro de pases del fútbol local.

Finalmente, en cuanto a los contratos, los dirigentes intentarán volver a hablar con Ignacio Scocco para que firme por una temporada más, tal como lo pidió Gallardo en la conferencia de prensa del domingo, tras el golazo que definió el pleito contra los santiagueños.

“Ya hablé con Nacho y sabe lo que pienso de su continuidad en el club; lo mismo que con los demás jugadores que ya lo hicieron, todos son importantes y valiosos, por eso están y son parte del plantel; luego son decisiones personales”, dijo Gallardo.

Scocco aseguró durante la pretemporada que evaluará la situación y definirá si sigue o no en la entidad entre marzo y abril, según cómo se sienta en cuanto a la suma de minutos en el equipo. Por el momento, el ex Newell’s Old Boys acumula 60 minutos y un gol en los tres encuentros oficiales disputados.

Fuente. Pagina12