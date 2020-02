Qué es CEPLA, la fundación desde la que Macri piensa relanzar su perfil político

Cambiar Es Posible en LatinoAmérica (CEPLA). Ese será el nombre de la fundación desde la que el ex presidente Mauricio Macri buscará volver a la agenda política. Si bien en el entorno del ex mandatario manejan con hermetismo los alcances y actividades que tendrá esa fundación, este diario pudo saber que su fundador -el que se ocupó de inscribirla- es el ex jefe de asesores de Macri, José Torello, uno de los ex Cardenal Newmann, que lo acompañó siempre en las buenas y en las malas. Será la plataforma de sus actividades políticas locales y regionales y se suma a otra fundación que le servirá para darle visibilidad: la de la FIFA. Esa novedad dejó visiones encontradas en Cambiemos. Algunos se preguntan cómo va a hacer para liderar la oposición desde el extranjero.

La nueva fundación que prepara Macri para desarrollar su agenda política viene sumida en un extraño secreto. “Está en construcción”, suelen responder cerca del ex mandatario. Se sabe que el ex presidente tiene pensado retomar su agenda política tras sus vacaciones -en principio iba a ser ahora en febrero, pero podría demorarse hasta marzo- y que se propone “coordinar Juntos por el Cambio”. Eso no significa que estará en el día a día de las reuniones, ni tampoco en todas las reuniones de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, que integran los gobernadores y los dirigentes de peso en el espacio. Para esto último, Macri tiene a su lugarteniente, la futura presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Sin embargo, Macri se reserva el rol de mentor del resto de los dirigentes y líder de la oposición. Algo que más de uno tiene previsto disputarle en los tiempos que vienen. Por lo pronto, el ex presidente recurrirá a una de las tradiciones del PRO: crear fundaciones para impulsar -y financiar- a sus dirigentes. Por eso, Macri está preparando una nueva fundación -que no es ya la Fundación Pensar- que le sirva como plataforma para actividades, conferencias, charlas en el extranjero y demás circuitos. El modelo lo toma del Partido Popular español, a cuyo ex presidente José María Aznar han reverenciado por años e invitado a dar conferencias en la Argentina.

El fundador y presidente de la fundación es José Torello, un ex compañero del Cardenal Newmann de Macri, que siempre se mostró fiel al ex presidente, incluso en los peores momentos de su presidencia o de su jefatura de Gobierno. Según fuentes cercanas a Macri, el nombre que eligieron para la nueva fundación es CEPLA: Cambiar Es Posible en Latino América. “Suena medio progre, ¿no?”, se divierte en el entorno del ex mandatario. CEPLA se parece a CEPAL o a CEPA, aunque sus fundamentos serán bien distintos.

Si esta fundación le volverá a dar el tono de político neoliberal que Macri busca, la otra fundación, la de la FIFA, lo devolverá al mundo del fútbol. La noticia generó miradas contrapuestas en el espacio que Macri pretende seguir liderando. Algunos se preguntaron cómo hará para dirigir la oposición desde Europa, sobre todo si termina siendo real que se estará fuera del país diez días de cada mes en Zurich, Suiza, o en otros destinos igualmente lejanos. Fueron los mismos que criticaron el rol de la oportunidad de Macri cuando se fue a ver la final del Mundial de Clubes en Qatar en plena votación en pleno debate por la emergencia económica. O que se llevaron la mano a la frente cuando vieron el video en el que Macri admitía que endeudándose como se endeudó se iba a ir “todo a la mierda”.

Otros, no obstante, no dejan de ver ciertas virtudes en el nuevo cargo. “Va a tener un presupuesto de más de mil millones de dolares, visibilidad internacional, no es poco”, concluía un dirigente de peso en el PRO. También recordaban que Macri cimentó su popularidad como presidente de Boca. No obstante, fue antes de ser jefe de Gobierno y, sobre todo, presidente. “Hizo más ruido en la dirigencia de fútbol que en Cambiemos”, intentaba minimizar otro dirigente las dudas que generó el nombramiento internacional de Macri.

