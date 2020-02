Hoy puede ser un gran día….

Fuentes allegadas al bloque de el Frente de Todos, confirmaron que este lunes expondrán en conferencia de prensa la iniciativa de plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la anulación de la sesión extraordinaria del 17 de enero en el en el cuerpo deliberativo local.

Los ediles de la oposición denunciarán ante la justicia, las irregularidades cometidas en la formación del quórum, por lo que a su entender “se trata de una sesión nula que por ende, los actos surgidos de la misma son inexistentes”.

Durante la polémica sesión no sólo se aprobó un 29% de incremento en la tarifa plana del transporte público de pasajeros, sino lo que se entiende como “el marco madre de cualquier gestión”, el Presupuesto 2020 que regirá los destinos del municipio bahiense y sus habitantes.

Como desde el primer momento, los ediles siguen sosteniendo que su disputa no es ni con el sindicato (UTA), ni con las empresas. Es más, agrega una fuente del seno del mismo bloque: “le damos la derecha al índice pasajero kilómetro, al estudio de costos hecho por la Municipalidad, que puede ser un poco confuso -aclara- pero concediendo que es real, y reconociendo que las empresas tienen dificultades”.

Una vez más el consenso de la oposición es claro: “la disputa no es si le damos o no plata a las empresas, la disputa es de donde sale el recurso para que trabajen en las condiciones en que corresponde”.

“Por eso cuando el gremio demandaba que dieran quórum, y que de hecho esa situación automáticamente aprobaba el aumento, los concejales decían: está bien que los trabajadores reclamen por sus salarios, pero los recursos no debieran salir de la gente que viaja en colectivo, sino de otro lado” reveló el participante de la mesa chica de la oposición.

Es en ese punto, oportunamente remarcaron que en la Ordenanza Fiscal Impositiva 2020, hubo aumentos para todas las tasas de servicios que brinda el municipio; no obstante, únicamente disminuyeron lo que pagan los barrios privados, aduciendo que como no permiten entrar al recolector de residuos, es menos trabajo para la Municipalidad, y a las telefónicas, que le bajaron del 28 por mil al 23 por mil, cinco puntos en una millonaria facturación, alrededor de 35 millones al año, que podrían haber financiado los dos meses de congelamiento de tarifas que la oposición reclamaba.

Como si fuera poco, los ediles también detectaron la deuda de 100 millones que mantienen las telefónicas con la comuna, que después de haber sido expuesta por la oposición, el municipio conducido por Héctor Gay, reconoció que la mora era doblemente grande: esto es, no solo por el tiempo transcurrido sin pagar, sino por la “desidia” de haber dejado transcurrir ese lapso, sin judicializarlo.

Es oportuno señalar además que, Río Negro recibirá 77.000.000 de pesos según el convenio firmado con el Ministerio de Transporte de Nación, que permitirá mantener las tarifas durante el primer cuatrimestre sin impactar en los usuarios, suma que se derramará en los respectivos municipios de esa provincia.

En ese sentido el ex candidato a intendente del Frente de Todos, Federico Susbieles, promovió un acercamiento con las autoridades nacionales que generaron chances ciertas de consolidar un monto de subsidios importantes que facilitara el congelamiento de los boletos sin resentir el funcionamiento de las compañías de ómnibus y garantizar el cobro de los salarios demandados por los choferes.

Pero la Municipalidad, no cedió, no reconoció, no escuchó o no accedió.

Detallado el mapa de ruta, si la Suprema Corte de Justicia otorgara la razón al bloque opositor, la historia final la escribirá el menos común de los sentidos: el sentido común.

Fuente. Gabriela Noguera para sintinta.com.ar