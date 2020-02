El PRO intenta ratificar el liderazgo de Macri, mientras se va a la FIFA

Diversos dirigentes del PRO salieron a aclarar que Mauricio Macri sigue siendo el líder máximo del espacio, luego de que se conociera que se irá como presidente de la Fundación FIFA, un cargo que le requeriría estar al menos 10 días de cada mes en el extranjero. Esta novedad, más allá de las declaraciones públicas, generó dudas dentro del espacio del ex presidente sobre cómo hará para liderar la oposición desde un lugar cada vez más distante con la Argentina. ”Él siempre va a ser un referente”, sostuvo el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo. Con mayor énfasis, el diputado Alvaro González dijo: ”Macri es el conductor de Juntos por el Cambio, algunos lo discuten pero otros no lo discutimos”. Luego de haber sido muy criticado por decir que Macri “ya fue”, el consultor Jaime Durán Barba intentó destacar su rol en la campaña de 2019.

El rol de Macri como líder del espacio opositor es uno de los más urticantes en Juntos por el Cambio. Ni los radicales, ni algunos sectores del PRO lo ven ya en ese lugar, pero él insiste. El cargo en la FIFA reavivó las dudas sobre en qué medida seguirá siendo un referente político con presencia en la Argentina: más allá de que no se va a vivir a otro país, el cargo le requerirá viajar. No obstante, hay dirigentes que salieron a apuntalar la figura del ex mandatario: “Él siempre va a ser un referente del espacio. El rol que cumpla de acá en adelante va a depender de él”, indicó Ritondo. También dijo que hay “varios líderes”. “Los gobernadores tienen un liderazgo natural por su cargo, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, el ex presidente Macri, los jefes parlamentarios… Elisa Carrió tampoco va a dejar de ser líder de este espacio porque renuncie a la banca”, advirtió.

Por su parte, González, sostuvo a favor de Macri que “si en la oposición hay alguien que tenga 10 millones de votos lo podemos discutir”. “El desafío de Juntos por el Cambio es la unidad y generar en el próximo tiempo una mesa de conducción donde estén todos representados. Hay algunos socios nuestros que están más cerca, otros que están más enojados, una visión más optimista o pesimista sobre lo que nos tocó como gobierno”, remarcó.

En tanto, Durán Barba intentó recuperar en parte la figura de Macri tras ser castigado por decir que “ya fue”. “El papel de Macri para motivar esas movilizaciones fue extraordinario”, afirmó.

