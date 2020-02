Kicillof extendió el plazo para negociar con los bonistas

Tienen hasta el lunes para aceptar o no el pago diferido. Durante el fin de semana continuarán las conversaciones entre los acreedores y el equipo técnico de la subsecretaria de Finanzas bonaerense. No difundieron el porcentaje de adhesión parcial.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió el plazo hasta el 3 de febrero para que los tenedores del bono BP21 otorguen consentimiento de diferir el pago del capital al primero de mayo. Durante el fin de semana continuarán las negociaciones entre los acreedores y el equipo técnico de la subsecretaria de Finanzas del ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense. “Las conversaciones con los bonistas son todo el tiempo”, indicaron fuentes del gobierno provincial. Además, no difundieron el porcentaje de adhesión por tratarse de un “proceso abierto”. Desde el gobierno nacional agregaron que el presidente, Alberto Fernández, sigue el caso en forma “online”, dado que se encuentra de gira por Europa , en búsqueda de apoyo para la negociación de la deuda nacional.

A mediados de enero, el gobernador, Axel Kicillof, propuso postergar el pago del capital del bono BP21 por 250 millones de dólares que vencía el 26 de enero. Para eso, deberá contar con el 75 por ciento de aprobación de los bonistas. La fecha para cerrar la negociación fue inicialmente el 22 de enero, luego se prorrogó al 31 de enero y finalmente se extendió al 3 de febrero. La Provincia cuenta con un período de gracia de 10 días para el pago de capital y de 30 días adicionales para el pago de intereses, sin incurrir en incumplimiento de pago.

A través de un comunicado difundido el viernes al mediodía, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense anunció que extenderá hasta el lunes el plazo para que los tenedores de bonos otorguen su consentimiento para diferir el vencimiento del pago del capital, desde el 26 de enero hasta el primero de mayo. Además, el escrito resalta que el lunes pasado la Provincia “mejoró” su oferta al ofrecer cancelar de manera anticipada y en su totalidad los intereses relacionados con el capital diferido. El objetivo fue mostrar la “voluntad de pago que siempre exteriorizó la administración” gubernamental. Así, los bonistas recibirían aproximadamente 28,6 millones de dólares más, en caso de que primero acepten posponer el pago del capital. Es que el instrumento devenga interés al 10,875 por ciento por cada 1000 dólares de capital diferido.

En caso de no haber acuerdo, el último día que tiene la Provincia para hacer frente al pago del capital es el 5 de febrero. Es el mismo día en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, durante un seminario en el Vaticano. Desde el Ministerio de Economía indicaron que las negociaciones las encabeza la cartera provincial. En su última conferencia de prensa, el ministro calificó la propuesta de Kicillof como “prudente y responsable”, y dijo que fue coordinada en conjunto con la Nación. Sin embargo, rechazó que el gobierno vaya a hacer un “salvataje”, porque iría en contra del ejercicio que está llevando a cabo para que la deuda se vuelva sostenible: pagar intereses y posponer el pago de capital. Por su parte, el presidente Alberto Fernández también avanza en la negociación de la deuda a nivel nacional. En su gira por Europa, buscará apoyo para la negociación. Tras la reunión que mantuvo con el Papa Francisco , aseguró: “Le pedí (al Papa) que me ayudara y me va a ayudar”.

El gobernador Kicillof aseguró que la actual emergencia se produce por el sobreendeudamiento que generó el gobierno de María Eugenia Vidal, en relación a los recursos disponibles. Además, las autoridades económicas aseguran que los bonistas entienden que existe una relación de sobre-endeudamiento “que requiere ajustes”, por lo que mantener el calendario de vencimientos fijados antes de la crisis, en detrimento de agotar la liquidez, “sería irresponsable”.

Según datos oficiales, la emisión de deuda en el mercado internacional fue de 2.700 millones de dólares entre 2008 y 2015, y de 5.050 millones de dólares entre 2016 y 2019. Esto significó un 87,1 por ciento de aumento. Pero el dato más preocupante es la composición de esa deuda, ya que el 82 por ciento del total está nominado efectivamente en moneda extranjera, por un total de 9.180 millones de dólares. En 2015 eran 5.419 millones de dólares, el 58 por ciento de la deuda total, por lo que la deuda en moneda extranjera trepó 69 por ciento en 4 años. Por otro lado, 2020 es el año con mayores vencimientos de títulos públicos: la provincia deberá pagar el equivalente a 2.905 millones de dólares y el 82 por ciento de esos pagos están nominados en moneda extranjera. Enero y junio son los momentos más complicados: abarcan el 60 por ciento de los pagos de 2020, con el 90 por ciento de las obligaciones en moneda extranjera.

Fuente. Pagina12