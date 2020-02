Gallardo no tendrá en cuenta a su hijo, que se va a Defensa y Justicia

Nahuel Gallardo, el lateral de River hijo del entrenador Marcelo Gallardo, se marchará del club, a préstamo a Defensa y Justicia, ya que su padre le avisó que no lo tendría entre sus prioridades para el próximo torneo. Después del encuentro de reserva que River disputó ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el jugador le comunicó a sus compañeros que ya no continuará en el plantel.

Con Milton Casco y Fabrizio Angileri como primeras opciones para el lateral izquierdo y con el chileno Paulo Díaz como alternativa para cubrir ese sector, las chances del jugador de 21 años estaban muy limitadas. Por eso, su futuro estará en Defensa y Justicia, un club que se nutre de futbolistas que no tienen continuidad en equipos grandes para potenciar sus rendimientos.

El propio entrenador dejó en claro las razones por las que permitirá la salida de su hijo, que será dirigido por Hernán Crespo, ex compañero suyo en River y en la Selección Argentina, que recién asumió en el conjunto de Florencio Varela.

“Todavía no está cerrado, pero por lo que me dijeron está bastante avanzado”, explicó Gallardo en la conferencia de prensa previa al partido ante los santiagueños. “Es uno de los jóvenes que no ha tenido mucha continuidad. Si es un desafío para él, bienvenido sea. Es un equipo que está bastante bien ordenado, tiene un modelo de juego más allá de los entrenadores. Defensa mantiene una idea y hemos tenido experiencias positivas de jugadores que han ido”, explicó Gallardo sobre la partida de Nahuel.

Mientras explicaba la situación, el “Muñeco” jugó con su doble de rol de entrenador y de padre del lateral, con cierta dosis de humor. “El padre de Nahuel siente que es una buena decisión la que él toma. Ahora está totalmente desarrollado para hacer su camino y seguir siendo futbolista de acá hasta que él tenga ganas. Está formado para que le vaya bien en la vida”, remarcó el técnico.

“Lo tomo como una chance para tener más continuidad y agarrar confianza. Estoy contento porque lo que busco hoy en días es crecer”, explicó el defensor sobre su decisión de marcharse a un club que ya tuvo a préstamo a jugadores como Guido Rodríguez, Alexander Barboza, David y Tomás Martínez y Juan Cruz Kaprof.

Fuente. Pagina12