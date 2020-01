Hipotecados UVA: movilizan también en Bahía Blanca en rechazo a la medida del Banco Central

red nacional Autoconvocados UVA, que agrupa a miles de familias que obtuvieron los préstamos hipotecarios lanzados en la era Macri, anunció movilizaciones en todo el país para este jueves en rechazo a la resolución que el martes comunicó el Banco Central.

El BCRA anunció que finalizó el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA y que el incremento acumulado durante el congelamiento, que debía ser del 26%, se pagará en los siguientes 12 meses. El nuevo mecanismo prevé que la cuota no supere el 35% de los ingresos familiares.

Sin embargo, la propuesta oficial no satisfizo las necesidades de los tomadores de crédito. Unificadas en la red Autoconvocados UVA, las familias advierten que “no es una solución”.

“Es la nada misma. Es muy indignante para nosotros. Lo único que se nos da es un descongelamiento paulatino de una cuota que es una estafa. No me queda claro si el esfuerzo es del banco o si lo tiene que poner el gobierno. No es nuestro objetivo que lo pague el Estado”, explicó Mariela Cancellieri, integrante de Autoconvocados UVA.

Al respecto, desde el gobierno aseguraron que habrá “un esfuerzo compartido entre las entidades financieras y los deudores” y que “las entidades financieras aportarán un total de $ 1411 millones durante el plazo de vigencia del mismo”.

Habrá movilizaciones este jueves en: Santa Rosa (La Pampa), en la Plaza San Martín, a las 18; en Jujuy, en la Plaza Principal, a las 18; en Capitán Sarmiento, en el monumento a la Bandera Bonaerense, a las 18; en Santa Fe, en San Martín y Tucumán, a las 18.30; en Rosario, en Córdoba y San Martín, a las 18.30; en Salta, frente a la Legislatura, a las 18.30; en Mendoza, frente a la Legislatura, a las 19.30; en Misiones, en la Plaza 9 de Julio, a las 17.30; en Tucumán, frente a la Casa Histórica, a las 17.30; en Mar del Plata, en el monumento a San Martín, a las 17.30; y finalmente, en Buenos Aires, frente al Banco Central, a las 17.30.

Cancellieri apuntó: “Si quedamos solos contra los bancos, estamos en una desventaja terrible. Le pedimos al gobierno que interceda por nosotros. No queremos un subsidio ni que el Estado le pague a los bancos”.

“Hay gente que perdió la casa, que está intimada; gente que va pagando de a poco para que no los intimen. La cuota se incrementa mes a mes y tenemos además la bola de nieve, que es el capital adeudado. En mi caso, saqué un préstamo por 1,2 millones de pesos, pagué más de 24 cuotas sin retrasarme nunca, y ahora debo $ 2,6 millones. Nuestra desesperación es porque vemos que esto va a explotar en algún momento”, alertó Mariela.

Finalmente, afirmó: “Queremos que los bancos absorban un poco de este lío económico. Queremos pagar un préstamo digno y libre de usura”.

Fuente. Tiempo.ar