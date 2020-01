El macrismo anunció que votará la renegociación de la deuda externa

Después de largas horas de trabajosas negociaciones, el gobierno nacional consiguió que Juntos por el Cambio respalde el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. El acuerdo se saldó cuando el oficialismo propuso incorporar, en el debate que comenzará este mediodía, un proyecto de resolución para constituir una “mesa de trabajo” para debatir la deuda de las provincias y que estará integrada por funcionarios nacionales, representantes del Congreso y de las provincias. A partir de este acuerdo, el Frente de Todos está convencido de que el proyecto tendrá un respaldo más que mayoritario en la Cámara baja.

Las negociaciones se realizaron en el despacho del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. Por el gobierno nacional participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro y y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. También se sentaron el titular de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el jefe del interbloque Juntos por el Cambio (JpC), Mario Negri; el macrista Alvaro González, el jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo, y el representante de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, entre los legisladores. También asistieron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (UCR), y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, además del ministro de Economía del gobierno de Mendoza, Enrique Vaquié.

La discusión arrancó antes del mediodía de ayer y en paralelo al plenario de comisiones. Lo gobernadores alineados con JpC llevaron su reclamo a Massa. Allí estuvieron Morales, Rodríguez Larreta, Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés de Corrientes. Todos acompañados por los jefes de bloque que integran Cambiemos. Massa los atendió acompañado de Máximo Kirchner. La reunión se extendió más de una hora. Si bien para ese momento no llegaron a un acuerdo pero decidieron continuar las negociaciones durante el resto de la jornada.

“Queremos un compromiso público del Ejecutivo de que el tema de la deuda de las provincias con la Nación se va a abordar, que tenga un marco de previsibilidad, y no que tengamos, por un lado, la búsqueda de la solución al endeudamiento en dólares de la Nación y, por otro lado, que las provincias sigan con sus problemas de deuda”, sostuvo Negri al finalizar ese primer encuentro.

El jefe del interbloque opositor fue el vocero de sus reclamos y marcó que el compromiso debía venir de los funcionarios del Gobierno y no solo del ámbito parlamentario oficialista. “En síntesis, lo que nosotros queremos es previsibilidad y no discrecionalidad. Porque hay señales que nos preocupan. Algunas provincias tienen acceso a ATN y otras no. A algunas se les facilita prórrogas de deudas con la Anses y a otras no. Y a algunas provincias no se las deja tomar deuda en pesos”, agregó Negri y anunció que lo gobernadores (que estuvieron gran parte del día en el Congreso) regresarían por la tarde al despacho de Massa en busca de respuestas.

El Presidente de la Cámara difundió las fotos del encuentro como muestra de su predisposición al diálogo y la buena relación con los gobernadores. Pero cerca de Massa solo remitieron al encuentro como una reunión “privada”. En el oficialismo persistía la idea de negociar pero no de modificar el proyecto que acota el respaldo a la negociación solo con los bonistas privados con acreencias en dólares y bajo jurisdicción extranjera.

De las primeras conversaciones con la oposición se barajó la idea, como salida al planteo opositor, de incorporar al proyecto que las provincias pudieran adherir a la negociación encabezada por el Gobierno nacional. La propuesta de una negociación que incluya a las provincias seducía como estrategia a algunos oficialistas. No así, la de condonar deudas provinciales a la Anses, cuyo Fondo de Garantías de Sustentabilidad quedó drásticamente deteriorado tras cuatro años de administración macrista.

Avanzada la tarde, Morales y Rodríguez Larreta volvieron al despacho de Massa junto a Negri, Cornejo, González y Ferraro. Del otro de la mesa estaban Cafiero, “Wado” De Pedro, Kirchner y Batakis. En JpC consideraron que el compromiso público del oficialismo de formar la mesa de trabajo para “la sustentabilidad” de las deudas provinciales en pesos selló el acuerdo.

Fuente. Pagina12